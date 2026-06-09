刑訴法修法擬刪勾串羈押 法務部籲審慎評估

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（中央社記者劉世怡台北9日電）立委推「刑事訴訟法」修正案，擬刪勾串羈押事由。立法院司委會11日進行審查。法務部今晚表示，若刪將無法即時保全證據，嚴重影響犯罪溯源及集團性犯罪偵辦。

主管「刑事訴訟法」的司法院今晚則說，關於勾串共犯、證人，偵查實務上仍然有以此作為羈押事由之需求，法務部已表示貿然刪除將影響犯罪偵查，自應審慎考量。

法務部晚間發布新聞稿表示，支持程序正義及人權保障的精進方向，但修法應兼顧社會安全與國家刑罰權行使。羈押制度的核心目的在於防止被告逃亡及保全證據，被告固然享有不自證己罪的程序保障，但並無勾串共犯或證人的權利。

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法務部指出，依司法實務統計，114年法院准予羈押案件中，詐欺案件占66.6%、毒品案件占13.2%，兩者合計達79.8%，顯示羈押制度主要運用於集團化及重大危害治安案件，與當前打詐及緝毒工作密切相關。

法務部表示，現今犯罪型態多具有共犯結構，甚至呈現組織化、跨境化趨勢，例如詐欺、毒品、洗錢、兒少性剝削及組織犯罪等案件，共犯間常透過通訊軟體聯繫，具有高度串供及滅證風險。若在缺乏同樣有效替代措施的情況下刪除勾串羈押事由，將增加追查犯罪集團、幕後主嫌及追回犯罪所得的困難，也可能影響被害人權益保障。

針對此次修法內容，法務部提出5項疑慮。首先，部分提案限縮羈押期間，恐壓縮必要偵查時間，影響向上溯源及證據蒐集完整性。其次，提前計算拘提、逮捕後24小時聲押期限，可能縮減執法人員蒐證與比對時間，不利重大案件偵辦。

法務部指出，第三，若規定偵查中不得限制犯罪嫌疑人通訊自由，恐增加串證、滅證及轉移犯罪所得風險；第四，限制檢察官夜間訊問，將影響重大案件即時偵查及後續追查行動；第五，調整羈押抗告程序並限制檢察官對審判中羈押裁定提出抗告，恐影響強制處分審查機制及程序衡平。

法務部強調，面對犯罪型態日益組織化及科技化，刑事程序制度設計應兼顧程序正義、證據保全、被害人保護及重大犯罪偵辦需求，呼籲立法院審慎評估修法內容，以維持刑事司法制度有效運作及社會安全。（編輯：李亨山）1150609