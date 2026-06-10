刑訴法修法遭疑「柯文哲條款」 黃國昌嗆認知作戰、喊話賴清德公開辯論

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

針對藍白黨團擬修《刑訴法》遭質疑是替柯文哲解套，民眾黨主席黃國昌今天（10日）嗆搞認知作戰，並喊話總統賴清德公開辯論。（圖／千秋萬事提供）

民眾黨立院黨團日前提案修《刑事訴訟法》，擬刪除「勾串共犯或證人之虞」羈押要件，遭批是為創黨主席柯文哲量身打造的「柯文哲條款」。對此，民眾黨主席黃國昌今天（10日）接受專訪時開嗆，民進黨搞認知作戰，2008年時任立委賴清德也曾提案修法，甚至比他們提出的幅度更大，並喊話賴清德出來面對公開辯論。

藍白黨團先前各自推出《刑訴法》修正案，主張限縮羈押適用範圍、強化被告程序保障，擬制被告勾串不能羈押、搜索期間可以自由活動打電話、羈押日數減半、就訊不得拘束身體等，遭質疑是在柯文哲解套，預計將於11日送至司法及法制委員會排審，引起各界熱議。

廣告 廣告

對此，黃國昌今天一早接受廣播節目專訪時直言，民進黨搞認知作戰，刻意把這一次《刑訴法》的修法，跟柯文哲以及現在人民所深惡痛絕的詐騙掛鉤在一起。

黃國昌強調，民眾黨這次推出的刑事訴訟法修正草案，要避免押人取供、侵害人權，且賴清德2008年當立委時，提的刑事訴訟法修正草案，對於羈押的要件、期間，比民眾黨這次提出的幅度更大。賴清德當初主張檢察官在偵查期間的時候羈押最多只能10天，民眾黨這次提出來的還沒有去動到羈押期間。

黃國昌直言，最可笑的是，欠國家1.7億的前民進黨祕書長、新潮流大老吳乃仁，當初賴清德用政治生命保證清白，現在拘提卻抓不到人，賴清德到現在也當做沒事一樣，「人家大剌剌大在外面趴趴走、吃香喝辣、開名車，只是民進黨政府不想找，找不到。」

最後，黃國昌喊話，請賴清德就出來面對，公開就條文，一條一條辯論清楚，「是你賴清德當初提的法案縱放罪犯，還是今天民眾黨所提出來的法案，是在縱放罪犯？」



回到原文

更多鏡報報導

藍白擬修刑訴法挨轟「挺罪犯」 陳智菡嗆：吳乃仁跑了、賴清德成「最護罪犯總統」？

立院排審《刑訴法》爆反彈！檢協會轟：替嫌犯打造「逃亡預告信」

遭質疑為柯文哲刪羈押事由 黃國昌提修《刑訴法》今付委審查

獨家／46歲傅子純震撼爆病逝！「千金妹妹」悲痛發聲了 曝私下相處：非常溫暖的人