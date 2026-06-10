刑訴法修法遭酸柯文哲條款 黃國昌反嗆：賴清德2008提案幅度更大

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨立法院黨團擬修正刑事訴訟法，擬刪除羈押要件中的「勾串共犯或證人之虞」，遭酸史上最挺犯人，也被質疑是「柯文哲條款」。民眾黨主席黃國昌今（10）日嗆民進黨又搞認知作戰，還刻意把刑訴法修法跟柯文哲、詐騙掛勾在一起，並表示，2008年時任立委賴清德曾提案修刑訴法，甚至在羈押要件、羈押期間比民眾黨這次提出的幅度更大，綠媒、綠營都鼓掌拍手叫好。

黃國昌早上接受中廣新聞網節目千秋萬事主持人王淺秋專訪。（圖／中廣千秋萬事節目提供）

黃國昌早上接受中廣新聞網節目千秋萬事主持人王淺秋專訪，被問到民眾黨團提修刑訴法，被批是柯文哲條款。

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對此，黃國昌說，這又是民進黨在搞認知作戰，要刻意把這次刑訴法的修法，跟柯文哲、人民深惡痛絕的詐騙掛勾在一起。民眾黨這次推刑訴法修正草案，基本上，要避免的是押人取供、侵害人權，而民眾黨跟過去由賴清德20008年當立委所領銜提案的刑訴法修正草案，賴對於羈押要件、羈押期間，其實比民眾黨這次所提出的幅度還要更大。賴當初主張什麼？檢察官在偵查期間時，羈押最多只能10天，這次民眾黨提出來的，還沒有去動到羈押的期間。

至於有關刪掉有勾串證人或共犯之虞，就拿來當作羈押的理由？黃國昌解釋，因為美國羈押制度裡，哪有什麼勾串共犯證人之虞？基本上，要把一個人押起來，就是怕他跑掉或怕他繼續傷害別人，這是兩個羈押的核心要件，並不是說今天把你押起來，當作是刑事偵查、押人取供的手段，不是這樣搞的。

黃國昌說，這件事民進黨知道也很清楚，否則2008年時，賴清德怎麼會提刑訴法修正草案？當時綠媒與綠營是一片叫好，可笑的是，要試圖把這次刑訴法修法跟詐團連結在一起，他不客氣地講，現在刑訴法運作下，民進黨想要押的人就可以押，但民進黨想要放的人，即使是被判決有罪確定的，現在也在外面逍遙自在。

黃國昌表示，最明顯的例子就是鍾文智，甚至前一陣子最可笑的，是欠了國家1.7億的新潮流大老、前台糖董事長吳乃仁。當初賴清德用政治生命保證清白的吳乃仁，去拘提、抓不到人，他老實講，人家沒有落跑，大剌剌的在外面趴趴走，只是民進黨政府找不到。

黃國昌說，現在民進黨用的方法非常簡單，媒體都在手上，就用媒體一直洗，要講道理也不講，否則賴清德就出來面對，公開就條文論條文，一條一條辯論清楚，是當初賴清德提的這個法案才是在縱放罪犯，還是今天台灣民眾黨所提出來的法案，是在縱放罪犯？

王淺秋說，刑訴法修法後，理論上，所謂的幫柯文哲開後門也不溯及既往？黃國昌說當然，事實上，柯文哲該被押的也都被押了，押了一年多了，且這法案當初在研議時，很多是過去在推動民間司改的朋友所提出的建議，那那些人的理想隨著民進黨掌握權力，一堆人現在都當大官了，也早就忘了，拿到權力以後，司法改革的理想、刑事訴訟要保障人權，早就拋到九霄雲外了。



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