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即時中心／廖予瑄報導



立法院司法及法制委員會今（11）日逐條審查民眾黨團所提出的《刑事訴訟法》修正草案，其中，涉及「強制處分」及「羈押要件調整」等條文，引發外界關注。民進黨立委林月琴稍早發文示警，若刪除或大幅限縮現行「有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞」等羈押理由，恐衝擊兒少保護、婦女安全、性犯罪案件偵辦，「這不是單純的程序技術問題，而是被害人保護與犯罪追訴能不能完整的問題。」

憂羈押門檻鬆綁 林月琴：恐衝擊兒虐、性侵案偵辦

林月琴表示，自己與長期關注兒少及性犯罪議題的民間團體，都對於《刑訴法》的修法感到憂心，「擔心會削弱兒少虐待、婦女暴力、數位性影像，及兒少性剝削案件的證據保全與被害人保護」。

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快新聞／《刑訴法》修正「讓羈押要件鬆綁」？林月琴憂：恐成兒虐、性侵案破口

民眾黨團提案修改《刑事訴訟法》。（圖／民視新聞翻攝）





林月琴進一步指出，現行制度將「湮滅證據」及「串證風險」列為羈押理由並非毫無依據，由於許多性侵、兒虐、性影像犯罪案件高度仰賴數位資料與證人供述，一旦嫌疑人在偵查期間有機會刪除通訊紀錄或是清除雲端資料，甚至持續接觸被害人或證人施加壓力，恐導致證據滅失的風險提高，甚至造成證詞反覆、證據矛盾，進而影響案件真相釐清與責任認定。

點名「培諾米達」、「創意私房」案 林月琴：恐造成更大損害

林月琴也以過去備受矚目的「培諾米達幼兒園性侵案」及「創意私房」案件為例，她說相關案件曾因嫌犯未遭羈押，導致交保後仍有機會刪除通訊紀錄或雲端檔案，進一步擴大損害。她認為，這不只是程序技術上的問題，更攸關被害人保護與國家犯罪追訴犯罪能力是否受到影響。她在文末也標註了「勵馨基金會」、「人本教育基金會」、「台灣展翅協會」，盼能重視《刑訴法》的修法問題。

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原文出處：快新聞／《刑訴法》修正「讓羈押要件鬆綁」？林月琴憂：恐成兒虐、性侵案破口

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