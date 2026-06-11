刑訴法「縮短羈押期限」修法攻防 司法院：縮短恐增社會風險

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

司法院秘書長高金枝。(記者王藝菘攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城案，衍生在野立委提出多項刑事訴訟法修正案，其中由國民黨立委翁曉玲所提出修正刑訴法第108條「縮短羈押期限」的部分，引起激烈討論。司法院秘書長高金枝表示，羈押雖容易被當成押人取供的手段，但司法院也持續提醒法官，須重視羈押必要性，羈押是最後手段，並積極推動羈押替代措施，盼維持現行羈押期限規範，以兼顧程序正義與社會安全。

立法院司法及法制委員會今進行刑訴法排審，翁曉玲所提出的修正刑訴法第108條，偵查羈押期間由2個月縮短為1個月、審判羈押期間由3個月縮短為2個月。

廣告 廣告

司法院秘書長高金枝於委員會表示，現行羈押制度除保障訴訟程序順利進行外，也肩負確保未來判決執行的重要功能，若大幅縮短羈押期限，恐對重大刑案審理造成衝擊；從實務經驗觀察，審理期間除檢察官提出鑑定資料外，被告也可能聲請鑑定或提出新事證，均需耗費時間，因此現行羈押期限仍有維持必要。

對於外界質疑部分羈押案件久押不決，高金枝強調，司法院高度重視羈押案件審理進度，各法院每月均會列管在押案件，檢視是否有實質審理進展；若案件進度延宕，庭長、法官均須提出說明，甚至可能列入自律考核事項。

「羈押是對人身自由最嚴厲的限制措施，因此法院一向要求快速且謹慎審理。」高金枝認為，羈押絕非例行手段，法官也持續被要求審慎審酌羈押必要性，並積極運用科技監控、具保及限制住居等替代措施。

高金枝坦言，她並非情緒勒索，但司法實務面臨案件量龐大壓力，以高等法院為例，法官一個月新收案件多，本月就有29件在押案件；若案件確有羈押必要，卻因法定期限屆滿而被迫釋放被告，恐增加社會安全風險。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自家人也不挺！翁曉玲提修刑訴法「縮短羈押期限」 吳宗憲：犯罪偵查恐崩潰

賴清德曾提「柯文哲條款」？民進黨駁：黃國昌別偷換概念

「柯文哲條款」今排審 法務部憂刪勾串共證將重創打詐、緝毒

鄭麗文講座傳「中國黑幫」駐守 逼近嗆聲：我老大「郭良琪」

