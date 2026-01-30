划算又安心的年貨哪裡買？台糖蜜鄰超市2月推平價專區 最低76折

因應年節採買需求，台糖蜜鄰便利超市2月1日至28日起推出「平價商品專區」，以優惠的價格供應多項台糖民生產品。台糖提供



台糖公司今（30）日表示，為讓民眾以最划算價格、採買最安心年貨，自2月1日起至28日止，在全台20家台糖蜜鄰便利超市止推出「平價商品專區」，精選台糖有機米、食用油、砂糖、罐頭，及安心豚豬肉等多項民生產品，最低下殺76折，歡迎民眾在台糖蜜鄰一站式備齊好料，讓年節餐桌安心、豐盛，「馬」上省荷包。

台糖表示，長期配合政府物價穩定政策，儘管原料成本波動，民生用砂糖及沙拉油零售價仍未調漲，小包裝砂糖每公斤維持36元、3公升小包裝沙拉油每瓶169元。在萬物齊漲時代，台糖於自有通路蜜鄰超市設置平價專區，提供國人物美價廉的民生商品。

此次平價專區祭出最低76折優惠，台糖紅花籽油1L每瓶特價182元（原價240元）、台糖芥花油1L每瓶特價117元（原價153元）等，是民眾年節備貨最經濟實惠的選擇。

台糖指出，平價專區主打多項台糖熱銷商品，包含有機米、食用油 （沙拉油、葵花油及紅花籽油）、砂糖 （二砂、細砂、晶冰糖），以及罐頭 （鮪魚、鳳梨、玉米粒、蕃茄汁秋刀魚及安心豚豬肉醬）等品類，均以優惠價供應。

因應過年圍爐需求，提供安心豚冷藏豬肉及小包裝冷凍肉系列等多元選擇。

另有多款春節禮盒，如團圓圍爐組合（安心豚肉片及火鍋餃）、高地小農咖啡、富貴橄欖油、台糖蜆精及台糖活力養生飲等保健品，送禮自用兩相宜。

台糖表示，春節期間是全家人團聚的重要時刻，民生用品需求隨之增加，台糖將持續關注物價走勢，透過平價專區、不調漲政策及優惠促銷行動，響應政府穩定物價措施，陪伴民眾迎接溫暖又不傷荷包的新年。

