列三事件 媒體人再揭壓軸笑話：2025年度最墮落政治人物，非黃國昌莫屬

記者李鴻典／台北報導

今（12/31）天是2025年最後一天，資深媒體人詹凌瑀發文寫下，2025 封關盤點：年度最墮落政治人物，非黃國昌莫屬。

資深媒體人詹凌瑀發文寫下，2025 封關盤點：年度最墮落政治人物，非黃國昌莫屬。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

詹凌瑀說，今天是2025年的最後一天，回顧這一年台灣政壇的荒謬劇，如果要頒發一座「年度最佳墮落獎」，除了黃國昌，她想不到第二人選。

詹凌瑀寫下，這一年，我們見證了昔日的「戰神」如何一步步活成自己曾經最討厭的模樣：

1、淪為政治狗仔，格調全無

嘴上喊著居住正義、司法改革，私底下卻被踢爆組織狗仔隊偷拍政敵。把徵信社的手段拿來當政治攻防的武器，這不是監督，這是下流。

2、成立「凱思國際」，收錢辦事

「凱思國際」的成立，徹底撕下了清高的假面具。一手拿著麥克風罵人，一手成立公司收錢辦事。原來所謂的揭弊，背後都有標價；原來正義的秤陀，是用金錢來衡量的。

3、為了藍白合，膝蓋軟得徹底

為了政治紅利，跟國民黨眉來眼去早就不是新聞。從原本的誓不兩立，到現在為了藍白合甘願當小弟，昔日的骨氣在哪裡？現在的黃國昌，只剩下滿滿的算計。

廣告 廣告

而最讓人噴飯的，是今天的壓軸笑話。詹凌瑀指出，黃國昌竟然說今天要發布「個人寫真集」，還大言不慚說比「新北消防猛男月曆」更有吸引力。拜託，人家消防員是「出生入死」救火，你是「出賣靈魂」玩火，這到底哪來的自信可以比？

詹凌瑀還說，不過想想也對，這本寫真集絕對值得出。畢竟你在 2025 年把自己的「人格」脫得這麼乾淨、這麼赤裸，確實比猛男秀還要重口味。這本寫真集，剛好替黃國昌荒腔走板的 2025，畫下最自戀也最諷刺的句點。

更多三立新聞網報導

批藍白敵我不分搞內鬥！媒體人嗆精神錯亂：鬧劇還要演多久？

新北的選擇黃國昌？媒體人喊別鬧了：明眼人都看得很尷尬

陳佩琪爆「市長室300萬真相」被這人用掉 媒體人怒：沒看到錢不算貪？

鄭麗文稱「台人寫中文、吃中菜就是中國人」 她列3點打臉神邏輯

