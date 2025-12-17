列不出中韓技術「差距有幾年」 韓官員嘆：人工智慧等產業已被超越

韓中技術究竟差距有多少年？南韓產業通商資源部東北亞通商科科長金德九（音譯）表示，無論是在鋼鐵、石化、造船等傳統重工業領域，還是在自動駕駛電動車、電池、人工智慧（AI）、機器人、可再生能源等未來產業領域，中國大陸都在全面超越南韓。「過去我們在撰寫內部報告時，總會列出各行業與中國還存在多少年的技術差距，但現在這樣的報告已經很難再寫出來了。」

觀察者網引述《韓民族日報》16日報導稱，隨著中國製造業和高階產業的迅猛發展，韓中市場格局已與過去截然不同。韓國金融研究院高級研究員池萬洙指出，中國政府「致力於發展製造業」，並直言「韓國的『快速跟蹤』經濟發展模式正面臨危機。」

池萬洙分析，大陸吸取了美國的經驗教訓，美國曾將製造業工廠大規模外遷，導致就業減少，引發政治和社會不穩定，如今大陸正透過全面發展本國製造業，在全球產業中占據主導地位。

池萬洙強調，在新興產業和市場領域，中國已實現從研發、市場化、大規模生產到銷售的全流程自主消化，「幾乎不給後發國家任何追趕的機會」。這代表在電動車、電池、可再生能源等未來產業中，大陸掌控著完整的價值鏈，使得像南韓這樣的後發國家無從切入。

南韓汽車產業專家、產業研究院高級研究委員趙哲表示，從現代汽車等韓企在華子公司處聽到的反應是「我們不知道該如何競爭」，現代汽車今年在大陸本土開發的電動車銷售表現也差強人意。

《韓國先驅報》16日報導，大韓商工會議所（KCCI）日前發布的1份報告顯示，預計2025年，大陸電池製造商將占據全球77%以上的市占，在非大陸市場的市占也將上升至46.5%，首次超過韓企的38.7%。

大韓貿易振興公社（KOTRA）全球研究院院長洪彰杓表示，2015年正值韓中自貿協定（FTA）談判時期，當時南韓的電子科技公司還提到韓、中之間存在「巨大差距」，認為「完全不是問題，無須在意」。但洪彰杓警告，大陸真正「可怕之處」在於構建完整產業生態、實現價值鏈內生化，「我們不知道南韓半導體產業目前的地位還能維持多久。」

今年2月，南韓科技評估與規劃研究院（KISTEP）發布調查報告指，截至2024年，大陸已在半導體技術的所有關鍵領域（in all key areas）趕超南韓。

