列出兇嫌犯案時間軸 簡舒培直指兩大問題：快打部隊完全失靈

張文在台北車站北捷通道丟煙霧彈，警方隨後封鎖現場。廖瑞祥攝



27歲男子張文犯下北捷隨機砍人案，震驚社會。台北市議員簡舒培質疑，兇嫌從縱火再到隨機攻擊，地點都在警察局周邊，卻抓不到人，甚至在北車傷人後，還一路走到中山商圈，10多分鐘路程，警網也未有所掌握，顯示「快打部隊完全失靈」，要求檢討。

簡舒培今（12/21）在臉書發文表示，根據目前調查結果，嫌犯在犯案當天下午3點多，陸續在林森北路、長安東路等地縱火，下午5點左右在租屋處縱火，下午5點23分在捷運北車M8-M7沿線投擲煙霧彈、持刀傷人，之後嫌犯先到南京西路的旅館更換衣物，接著前往中山站，下午6點37分，嫌犯在中山商圈再度投擲煙霧彈、持刀攻擊民眾。

廣告 廣告

對此，簡舒培點出兩個問題，一是當嫌犯下午3點多連續縱火燒車時，就應該有民眾通報，警方有沒有掌握資料？接連發生3起縱火燒車事件，警方真的完全沒察覺有異？是真的嫌犯太狡猾讓警察抓不到人，還是警方心態鬆懈了？

第二，嫌犯在台北車站捷運通道犯案後，一路從台北車站走到中山商圈再度犯案，這一段路好歹也要10幾20分鐘，警網竟然都沒有掌握？！如果說縱火燒車只是造成財損，所以沒有第一時間積極追查，但嫌犯在台北車站已經造成流血事件，竟然就這樣放任持有危險物品的嫌犯，在台北市的精華地段趴趴走？

簡舒培直言，連續縱火後還能犯案？北車到中山暢通無阻？嫌犯在分局周邊屢次犯案卻抓不到人，北市警網到底出了什麼問題？她認為，這顯示北市警察局的快打部隊完全失靈，不僅嫌犯在警分局周邊屢次犯案，警方卻完全抓不到人，甚至任由嫌犯在出手傷人後走了10幾分鐘到南京西路，警網也未有掌握。

簡舒培表示，目前除了釐清案情、持續給予傷亡者協助與照顧之外，她也要求北市長蔣萬安，必須檢討台北市警網在過程中的缺失，迅速把漏洞補起來，才能讓市民的生命財產安全有所保障。

更多太報報導

嗆「綠色大法官實質廢死」 黃國昌：「無期徒刑不得假釋」趕快排審

黃國昌為北車攻擊案哀悼：善良、勇敢是共同語言 盼社會不受恐懼宰制

從政50年高雄感恩「沒邀鄭麗文」 王金平：柯志恩才代表國民黨