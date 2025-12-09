列出常用小紅書職人們 詹江村預言：壓倒民進黨最後一根稻草

大陸APP「小紅書」在台用戶超過300萬人，不過因涉及詐騙1706件，造成財損近2.5億元，遭到內政部下令封鎖暫定1年。國民黨桃園市議員詹江村透露，美容師，美甲師，美髮師等人對民進黨封小紅書非常反彈，也會將心情分享給客人聽，這些人恐是壓倒民進黨最後一根稻草的「街頭巷尾小蜜蜂傳聲器」。

詹江村今（9）日在臉書以「禁小紅書的政治危機，得罪基層小蜜蜂，民進黨拿磚塊砸腳」為題發文，並提及社會上有一群個人工作室、小作坊或小店鋪，默默做生意，完全不理會政治，甚至忙著生意而不投票的人；然而，這些人可能是廚師、美容師、美甲師或美髮師，都忙碌於自己的事業，都有自己事業生活上的客戶跟粉絲，但都沒空投票。

詹江村透露，從事上述職業的人很多都使用小紅書，精進自己的專業，也都喜歡跟自己粉絲或客戶話家常，這次對於民進黨封鎖小紅書一事非常反彈。

詹江村認為，這些人會把情緒跟粉絲還有客戶分享，也會是壓倒民進黨最後一根稻草的街頭巷尾小蜜蜂傳聲器。

內政部日前依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間一年，後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規，並確保國人數位安全，再研議後續處置。

