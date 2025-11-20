列名單談2026北桃戰將「不會沒人」 徐國勇否認親征：我不會去選舉

記者劉秀敏／台北報導

民進黨秘書長徐國勇出席「第46屆TECA 台北國際音響大展開幕典禮」（圖／翻攝畫面）

民進黨備戰2026地方選舉，選對會本月拍板徵召立委蘇巧慧參選新北市長、徵召苗栗縣議員陳品安出戰苗栗縣長，針對外界關注桃園、台北人選是否難產，民進黨秘書長徐國勇今（20）日受訪強調，沒有難產，台北、桃園大家已經點名這麼多人，現在就是如何從中選出最適當、最強人選來代表民進黨，帶著國家往前走，這才是現在選對會在處理的事情，「所以不會沒有人。」

徐國勇今日上午出席「第46屆TECA 台北國際音響大展開幕典禮」會前受訪時，面對媒體關注民進黨桃園市長、台北市長人選是否難產，徐國勇強調「我們沒有難產」，台北市的人選，大家已經點名這麼多人，每一個都是相當有經驗的民意代表，也都有相當的社會歷練，甚至知名度都非常高，例如有人點名王世堅、吳怡農等，「有人也點到我，當然我是秘書長，我是不會去選舉啦。」不過怎麼會沒有人呢？桃園也有好多個，現在就是如何從中選出最適當、最強人選來代表民進黨，帶著國家往前走，這才是現在選對會在處理的事情，「所以不會沒有人。」

廣告 廣告

媒體追問，結果是否會在農曆年前出爐？徐國勇則說，基本上希望全都能夠在農曆年前提名完成，不過在提名的過程中，會有一些相關問題要處理，「可能會有一、兩個農曆年後再來處理，譬如說金門馬祖。」他也坦言，對民進黨來講，金門、馬祖是比較困難的地方，全國22縣市在各方面的提名都會考慮到，不過作為秘書長，他是希望在農曆過年前要把它提名完成。

至於花蓮是否可能跟議長張峻合作，徐國勇表示，這都是未知數，因為張峻沒有宣布要參選，也不知道他的立場如何，不過也都是花蓮的好人選，而民進黨也有自己的好人選，會不會合作，這個以後再來談。

徐國勇透露，這在選對會裡面都有相關的討論，「你們提到張峻，我也必須坦白地講，大家都有這方面的猜測，那我也明白的講，花蓮也正在討論中。」

媒體關注，總統府副秘書長何志偉是桃園市長的好人選嗎？徐國勇表示，每一個民進黨要出來選的都是好人選；至於立委沈伯洋被點名參選台北市長，甚至許多媒體人都發祭品文，稱若沈伯洋參選就跨在野聯盟來支持他。

徐國勇笑說，這就是好人選，剛剛提到台北市不是沒有人選，「我剛剛都忘了提沈伯洋，又多了個人選。」民進黨在台北市的人選相當多，王世堅本身也是個人選。他重申「我們人選相當多」，他當秘書長，比較頭痛的是，到底哪一個最適合。

民進黨下週將通過第二波縣市長提名，包括新北市長徵召蘇巧慧、苗栗縣長徵召陳品安，這樣的陣容是否不夠大？徐國勇表示，第二波的陣容，單單一個蘇巧慧、一個新北市，就相當夠力了。新北市是台灣人口最多，也是非常重要的直轄市，單單一個直轄市的這個提名，份量就相當大了，更何況還加上苗栗。

徐國勇指出，苗栗縣長被提名人陳品安在學經歷各方面都是一流的，她是台大金融財經畢業的高材生，再去讀法律研究所，並順利地考上律師。陳品安兩次參選，第一次是第二高票當選，第二次就是第一高票當選，而且在苗栗的形象非常好，是從政女性裡面非常好的典範，年輕、衝勁，對於家庭各方面的照顧也在苗栗得到很大的讚許，「苗栗陳品安也是一個亮點，所以兩個亮點就已經相當夠了。」

更多三立新聞網報導

批鄭黃會「極為失敗」 徐國勇：沒為台灣、區域安全論述令人失望

民進黨客青培力營登場！盼凝聚青年力量 徐國勇：要深知自身的根在哪裡

民進黨初選登記截止 徐國勇：公平公正公開無私辦理 支持出線提名者

王世堅讚蔣萬安「95％機率連任」！立院綠黨團喊不放棄：他一向語出驚人

