列四大治安問題 賴清德憂：部分黑幫「受境外勢力影響」影響國家安全

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「警政署115年第1次署務會報」（圖／總統府提供）

內政部警政署今（30）日舉行今年度第1次署務會報，總統賴清德出席時表示，展望新的一年，面對國人在意的治安，仍有打詐、毒品、黑幫、社會韌性等四大問題，要持續沉著因應、以長期方針的策略，一一破解與精進。賴清德並指出，黑幫組織是詐欺、毒品、賭博等犯罪的主要操縱者，更滲入新興產業，「更讓人擔憂的是，有部分幫派受境外敵對勢力影響，影響到國家安全。」

賴清德表示，今天是2026年警政署第1次署務會報，迎向新的一年，他要代表全體國人，向每一位堅守崗位、無私奉獻的警察同仁，獻上最高的敬意跟謝意。去年底，台北市發生隨機襲擊事件，在高度危險的情境下，警察同仁沉著應對、迅速行動，與熱心市民一起制止暴力行為，防止傷害持續擴大。在事件發生之後，警察同仁更是全力投入，在公共場合與大眾運輸加大見警率，使國人安心、放心。

賴清德指出，展望新的一年，面對國人在意的治安，仍有打詐、毒品、黑幫、社會韌性等四大問題，要持續沉著因應、以長期方針的策略，一一破解，以及精進。

賴清德首先提到，針對詐欺犯罪，過去一年，政府積極推動打詐綱領2.0、配合打詐新四法，警政署也結合公私部門力量，全面提升全民防詐意識；去年11月更完成了「詐欺犯罪防制中心」法制化作業，強化情資整合，以及橫向聯繫。

賴清德說，目前詐欺犯罪仍然嚴重，且手法不斷推陳出新，但在各位的努力之下，去年12月，詐騙財損金額相較於2024年8月高峰期，已經下降超過5成，他要給同仁以及打詐、防詐、金融從業人員，一個大大的肯定，也感謝內政部長劉世芳、警政署長張榮興以及大家的辛勞。相信未來繼續強化政府整體的打詐量能、以及提升國人的防詐意識，可以更有信心來因應詐欺犯罪。

賴清德接續指出，毒品對國人身心健康造成深遠傷害，也嚴重影響治安，打擊毒品必須從源頭下手，去年警方破獲毒品製造工廠41處、混合式新興毒品分裝場832處，全力壓制掃蕩、溯源斷根。接下來，要持續落實各項政策，全力推進「阻絕供需」、「減少毒害」、「穩定復歸」，以及「抑制再犯」四大核心目標邁進。

賴清德表示，黑幫組織是詐欺、毒品、賭博等犯罪的主要操縱者，而且黑幫更滲入新興產業，包括再生能源、土石方與廢棄物等產業，伴隨龐大的地下金流及洗錢，持續影響社會秩序與公平正義。他也注意到，警政署在過去一年積極施行4波「全國同步掃黑行動專案」、以及4波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，有效查緝幫派犯罪組織762個、犯嫌近5000人，並查扣幫派不法所得122.5億餘元、非法槍械上千枝，充分展現政府徹底打擊不法、守護社會安定的決心。

賴清德指出，然而黑幫組織近期展現出「分散化」的趨勢，並且透過加密通訊、加密貨幣、跨國網路等方式，持續威脅治安，「更讓人擔憂的是，有部分幫派受境外敵對勢力影響，影響到國家安全。」他深切期盼，警政署在新的一年，必須拿出更有力、更有效、更直接，也更持續性的做法，打擊黑幫犯罪等不法組織，提升國人對治安的信任感。

賴清德並強調，關鍵基礎設施的安全維護與社會韌性，是社會正常運作的核心支柱，攸關國家安全與民生經濟。去年開始，政府整合萬安及民安演習，舉辦「2025城鎮韌性演習」，並搭配漢光演習，進行跨體系、跨層級的複合式驗證，非常感謝警察同仁的積極投入，警政署也主動盤點防空警報音響弱訊區、並提出改善方案，充分展現警察體系的整合能力，「在新的一年，我們務必要精進相關作為，來強化全社會防衛韌性。」

另一方面，去年初，政府已經核定近百億元，推動為期3年的「網路科技運用精進計畫」，即時串聯電信業者與執法機關系統，來精準掌握犯罪情資。

最後，賴清德表示，辛勞的警察同仁需要鼓勵與支持，政府會做各位的後盾，讓各位無後顧之憂，希望朝野政黨，都能夠同心協力，來支持警察同仁，來強化政府打擊犯罪、維護治安的力量。

