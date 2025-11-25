列壞法治、親獨裁、毀選舉行徑 民進黨：國民黨才是台灣民主最大破壞者

記者劉秀敏／台北報導

民進黨痛批國民黨壞法治、親獨裁、毀選舉，才是台灣民主最大破壞者（圖／翻攝自民進黨臉書）

國民黨主席鄭麗文24日赴桃園謁陵致敬兩蔣時，批評民進黨是台灣民主轉型最大受益者，也是台灣民主最大的迫害者。對此，民進黨今（25）日細數國民黨最近一年多以來的行徑及鄭麗文的言論，怒批國民黨壞法治、親獨裁、毀選舉，「國民黨才是台灣民主最大的破壞者！」

民進黨在臉書發文表示，國民黨主席鄭麗文昨天去祭拜兩蔣時，竟然說「民進黨是台灣民主的破壞者」，這句話從曾經主張「國共都一樣，國民黨不把台灣人當人看，是一個喪盡天良的殘暴政權」的鄭麗文口中講出來，根本是天大的笑話。細數國民黨最近一年多以來的行徑，以及鄭麗文本人的言論，必須說：國民黨才是台灣民主最大的破壞者！

民進黨痛批國民黨「壞法治」，自重回「國會最大黨」後，罔顧選民對民生優先、施政穩定的期待，先後強推諸多違憲法案，先是國會擴權法案被憲法法庭宣告違憲，又一口氣修惡選罷法、憲訴法、財劃法，意圖架空行政權與司法權運作。而且，在立法過程中，動不動就「逕付二讀」跳過委員會討論、「協商過水」無視朝野對話，甚至「邊修改邊表決」導致法案與預算提案錯誤百出，程序正義完全「0分」。

民進黨也批，國民黨「親獨裁」，鄭麗文自上任國民黨主席以來，公開對國際媒體宣稱「普丁不是獨裁者」，又出席祭悼共諜活動。鄭麗文也毫不迴避親中、親共言論，諸如「解放軍圍台是保護台灣」，附和共軍擾台具管轄權，或是「和平統一，兩岸中國人有能力做到」等謬論一講再講。這種親獨裁、讚極權的政治人物，根本沒有民主素養可言。

民進黨更轟國民黨「毀選舉」，帶頭破壞民主選舉的遊戲規則，幾乎所有縣市黨部都涉案的大規模造假連署，即使害得數十名黨工、幹部因為違法而被判刑有罪，依然從不道歉。最近國民黨更變本加厲，一口氣推出公投綁大選、不在籍投票、國籍法修法等一連串爭議法案，不僅會讓選舉混亂，還直接強推中國籍可參政，一步步侵蝕台灣得來不易的民主選舉制度，讓中國有直接介入台灣選舉的空間。

民進黨直言，事實擺在眼前，中國國民黨就是一個破壞法治、毀壞民主選舉的政黨；中國國民黨有一個親近極權、讚揚極權的主席，「中國國民黨才是台灣民主最大的破壞者！」

