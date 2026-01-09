列易危等級 遺鷗現身將軍鹽田

遺鷗（左一）嘴喙的黑色較粗厚，紅嘴鷗嘴喙偏紅且較細長。（林坤慧提供）

記者王勗∕台南報導

將軍濕地再傳生態佳音，台南鳥會鳥友林坤慧七日於將軍鹽田尋找諾氏鷸蹤跡，意外在一群紅嘴鷗中紀錄到極為罕見的遺鷗，為該地區首度紀錄物種。遺鷗被國際自然保育聯盟（IUCN）列為易危（Vulnerable, VU）等級，將軍鹽田濕地補捉到的遺鷗身影也成為該物種在台灣第五筆珍貴紀錄。

台南鳥會表示，遺鷗在台灣屬於迷鳥，全球族群數量稀少，主要繁殖於中亞鹽湖地區，非固定遷徙來台物種。初步推測本次於將軍鹽田拍攝到的遺鷗可能與日前出現在彰化永興魚塭區的遺鷗為同一隻，因近期寒流南下影響活動範圍與移動路線，意外飛抵台南沿海濕地。

據了解，目前台灣的遺鷗紀錄包括二０一三年金門浯江溪口、二０一六年宜蘭蘭陽溪口、二０二四年屏東大鵬灣及高屏溪口及去年彰化永興魚塭區。將軍鹽田的發現為第五筆紀錄。台南鳥會指出，根據以上行蹤紀錄可以發現，遺鷗特別偏好大型河口或大面積濕地環境，而將軍鹽田具備足夠規模與良好棲地條件，能吸引國際級稀有水鳥前來停棲。

台南鳥會強調，將軍濕地不僅是水鳥度冬的重要棲地，更是東亞—澳大利西亞遷徙線上的重要中繼站，本次遺鷗現身也證明台南沿海濕地在全球水鳥保育網絡中的關鍵角色。也提醒民眾賞鳥與拍攝時務必保持適當距離，避免干擾鳥類覓食與休息。