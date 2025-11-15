列管芬普尼蛋流入台中 彰化縣全面封存、啟動銷毀程序

彰化縣動防所長董孟治15日表示，持續封存場內蛋品，並安排時間全部銷毀，目前全案移請檢調偵辦中。（圖／彰化縣府）

台中「龍忠蛋行」的雞蛋檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量 0.05 ppm，經查該雞蛋於 11月9日由文雅畜牧場販售給龍忠蛋行，對於已被移動管制的案例場仍有雞蛋非法流出，食藥署要求轄內農政相關單位說清楚。彰化縣動防所表示，持續封存場內蛋品，並安排時間全部銷毀，目前全案移請檢調偵辦中。

食藥署今公布14日21時5分接獲台中市食品藥物安全處表示，該處於11月10日到轄內「龍忠蛋行」抽驗源自文雅畜牧場的雞蛋，檢出芬普尼代謝物含量0.05 ppm（殘留容許量標準 0.01 ppm）。經查，該雞蛋竟是在11月9日由文雅畜牧場販售給龍忠蛋行，對於已被移動管制的案例場，仍有雞蛋非法流出，食藥署嚴正要求轄內農政相關單位說清楚並追究責任 。

彰化縣動防所表示，經查該雞蛋保鮮日期為11月26日，屬於11月6日畜牧場生產的蛋，該期間仍屬畜牧場移動管制期間。對於該場仍有雞蛋非法流出，動防所強調，持續封存場內的蛋品，並安排時間全部銷毀，目前全案也移請檢調偵辦中。

