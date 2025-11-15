列管蛋仍流出！食藥署喊「追究責任」

▲芬普尼蛋流出，食藥署要求地方相關單位盡速查明。（圖／食藥署提供）

[NOWnews今日新聞] 衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）在昨（14）日21時05分接獲臺中市食品藥物安全處（下稱臺中食安處）通報，該處於11月10日到轄內「龍忠蛋行」抽驗源自文雅畜牧場（下稱案例場）之雞蛋檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm）與規定不符。

食藥署表示，經查該雞蛋竟是在11月9日由案例場販售給龍忠蛋行，對於已被移動管制的案例場，仍有雞蛋非法流出，食藥署嚴正要求轄內農政相關單位應說清楚，並追究責任。

臺中食安處於11月10日稽查當日，已命龍忠蛋行立即下架、回收、停止販售來源自案例場的所有雞蛋。

食藥署於11月4日已通知並督導受案例場雞蛋影響的10縣市衛生局，全力追查芬普尼雞蛋，並下架、回收及嚴禁不合格雞蛋在市場流通。

食藥署在接獲臺中食安處通報，立即發文案例場轄區縣政府及其農業處、動物防疫所等，要求相關單位查明原因並予以說明；食藥署另已同步函送彰化地檢署偵辦，以協助釐清權責。

食藥署再次強調文雅畜牧場不符合規定的雞蛋，一顆也不能出場，並持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。

