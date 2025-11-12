列舉沈伯洋選台北市長「十理由」 粉專酸爆：蔣萬安最怕的男人

2026地方選舉誰將代表民進黨參選台北市長倍受矚目。擁有13萬追蹤者的臉書粉專「政客爽」今（12）日發文列舉「必須支持沈伯洋參選台北市長的十大理由」，包括沈聲稱大陸「可透過你看的A片掌握政治立場」，能強化資安隱私治理成為「資安天眼市長」，且沈還是「紅色供應鏈接班人AKA現代紅孩兒」。

粉專列舉「必須支持沈伯洋參選台北市長的十大理由」。（圖／翻攝「沈伯洋」臉書）

「政客爽」直指民進黨立委沈伯洋是「蔣萬安最害怕的男人！」。「政客爽」提到沈的父親生意橫跨兩岸，精通紅色經濟學，這樣的家庭背景讓他最懂怎麼「與中國大陸做朋友又罵中國」的微妙平衡。

政客爽指出，沈伯洋曾指出國軍武器膛炸是因為「長灰塵」，選他當市長，台北市街道應該會閃閃發亮，堪稱「塵管理達人」；沈說在野黨修法普發一萬元，是共產黨的招，先窮台再統一，「當別人只想到普發現金，他已經看到『中共陰謀』」，是「普發現金抗共先知」。

台北市長蔣萬安。（圖／翻攝「蔣萬安」臉書）

政客爽又說，沈伯洋是「奢華防災哲學家」，黑熊學院曾推出「1380元防災盒」。在他的領導下，市民避難時也能保持精品生活品味；沈還是「占領主席台民主協商先驅」，曾聲稱「民進黨佔領立法院主席台是為了協商」，未來如果北市議會吵架，沈伯洋可率先佔領主席台，完成民主協商。

政客爽再指，沈是「靈魂系政治網紅AKA青鳥尊者」，曾表示網友看完他直播會大哭一場「是因為有崇高的靈魂」，說明他不只是政治人物，更是療癒系領袖；沈亦是「凌虐哲學博士」，談兒虐修法稱「凌虐不一定會造成傷害」，可實現普渡眾生的偉大宏願，台北市的壞人都能得到解脫。

政客爽還表示，沈伯洋曾被吳思瑤封為「台灣的瑰寶」是「瑰寶級候選人」。他還是「針孔天才」，曾自稱家門口被裝針孔攝影機，報警仍是死局。警方看過該摩托車的監視器影像及車牌辨識系統查證，但「查無不法情事」，「證明他在沒有確切證據的情況下仍堅持真相，這樣的市長，最懂『看不見的敵人』，幫市民守住每一個門口」。

另外，藥師林士峰也轉發「鬥陣講新聞」粉專的比較哏圖，稱沈伯洋在年齡、學歷、資歷、兩岸經歷（在兩岸夾縫中賺錢）、對外關係（獲美國官方資金補助）等都「更勝一籌」。

林士峰稱，「看來2026年民進黨在台北的選情，可以期待了。沈伯洋不只各方面X打蔣萬安，目前還是抗中保台的第一人選。我們一定要送他進台北市府告訴中共我們台灣人不是被嚇大的」。

此外，粉專「文思革」也發布類似的台北市長候選人比較圖，譏諷沈伯洋大獲全勝，若再搭配桃園王義川，勢必是民進黨的優質大串連。

