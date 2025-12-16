列舉藍白侵害憲政分際 沈伯洋反問：這樣還能說賴清德獨裁？

民進黨立委沈伯洋。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 藍白多數在日前通過財劃法修正，府院決定「不副署、不公布」，引發在野陣營指控總統賴清德「獨裁」的說法，民進黨立委沈伯洋今（16）日透過社群發文，逐條點出藍白兩黨在立法院的修法與提案作為，質疑相關指控完全背離事實，反問「這些人過去兩年是活在哪個平行時空？」

沈伯洋指出，立法權本不應侵害行政權，但藍白在立法院多次透過修法擴張自身權力；立法權也不應侵害司法權，然而藍白卻修法癱瘓憲法法庭運作，造成憲政僵局。

他進一步指出，依照憲政原則，立法權不可直接增加預算，但藍白卻以修法方式，違法逼迫政府舉債，甚至讓立委待遇大幅提高，「幫自己加薪到年薪千萬」。

沈伯洋也批評，立法權不應成為犯罪的遮羞布，但藍白卻提出讓立委貪污除罪的相關提案；立法權更不應「賣國」，然而卻有提案開放紅色媒體、推動「一國兩制示範」、讓中配輕鬆參政，甚至將兩岸關係定義為內政事務。

此外，他指出，藍白目前仍持續阻擋國防預算審議，影響國家安全；同時，立法權也不應無視世代正義，但藍白卻修法強行推動年金改革倒退。

沈伯洋強調，在上述背景下，卻反過來指控賴清德「獨裁」，令人難以理解。他也直言，這些批評甚至還未包含藍白近來「亂砍預算」的相關作為，呼籲社會大眾看清事實全貌。

