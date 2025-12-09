列藍白毀國賣台N部曲 民進黨轟：掏空制度、虧空國家

政治中心／綜合報導

民進黨今（9）日在臉書發文，直指「藍白毀國賣台N部曲進行中」，並批評國民黨與民眾黨在國會「作亂的斑斑劣跡數也數不清」，一步步鬆綁法規、一條條拆除台灣的安全防線、一層層弱化政府治理能力。民進黨表示，看似修法，實則是扯台灣後腿、掏空制度，讓台灣深陷泥淖。

民進黨今（9）日在臉書發文，直指「藍白毀國賣台N部曲進行中」。（圖／翻攝自民進黨臉書）

民進黨在貼文中點名多項法案，首先針對逕付二讀闖關中的《離島建設條例》修法指出，離島自貿區將成為「一國兩制示範區」，人員、團體、資本「全部不設防」。而《衛星廣播電視法》修法刪除黨政軍條款罰則，民進黨質疑此舉將讓「中天大復活」。至於《不當黨產條例》修法，民進黨批評將「魚肉台灣不義的救國團黨產」，讓國民黨可以「放回口袋」。另外，民進黨也指「反年改」修法將「虧空國家、全民負擔」。

廣告 廣告

民進黨接著列出多項已提案的修法內容，包括《國籍法》修法讓中配於台灣參政不用放棄中國籍，並質疑「是效忠中國還是台灣？」；《立法院組織法》修法推動「貪污助理費除罪化」；《貪污治罪條例》修法將貪污五萬元以下除罪化；《總統副總統選罷法》修法則讓「未登記前賄選免罰」。

此外，民進黨指出，《兩岸人民關係條例》修法兩度提案後暫時撤案，但內容包括將中配入籍年限由六年降為四年；已三讀且「還惡修兩次」的《財政收支劃分法》修法，民進黨批評立法院濫權、掏空中央、阻礙重大施政；至於已三讀的《憲法訴訟法》修法，民進黨則指其「侵犯司法權、癱瘓憲法法庭」。

民進黨最後強調，「破壞很快，重建卻需要很多時間修復」，並呼籲藍白不要為了政治利益胡亂修法，因為「承擔代價的終究是台灣人民」。

更多三立新聞網報導

獨家／民進黨新竹市長人選有眉目？傳議員陳建名可望出戰

陳琬惠自認「最大公約數」盼藍白農曆年前整合 林國漳：不予置評

禁小紅書蔣萬安嗆「操弄意識形態」！何孟樺怒轟「不裝了」：全力挺詐騙

藍白再封殺國防特別預算 民進黨：用實際行動替「鄭習會」鋪路

