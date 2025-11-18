列貪污他字案被告 黃國昌「沒在怕」再嗆：放馬過來

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌日前遭爆在立院質詢成衣廠已故董座詐騙案，遭疑有對價關係涉嫌貪污，民眾剪報告發。北檢已依程序分案將黃國昌列為貪污他字案被告，將進一步釐清事實。黃國昌稍早回應，本人無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處，數週前接受媒體採訪時已清楚說明。

黃國昌批評，如今淪為執政黨鷹犬的北檢與綠媒鏡週刊一搭一唱、冷飯熱炒，再一次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵之下三濫行徑，本人重申：「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。

