列賓賓哥10大爭議 圤智雨：他走到今天90%是我害的

TikTok網紅賓賓哥（江建樺）近日爆出校園違規直播事件，就在他向新北地院控告網紅推手圤智雨「長期攻擊」的同時，圤智雨21日晚間在Threads發文，以《我害了賓賓哥的10件事》為題，自揭過去曾主導曝光賓賓哥多起爭議，「賓賓哥會走到今天，百分之90是我害的。」

賓賓哥本月10日向新北地院提出告訴，指控圤智雨與多名主播以「反對公益直播」為名，對他進行長達半年的人身攻擊，甚至捏造持有其不雅影片、意圖勒索七位數金額。然而，19日賓賓哥前往台中一所國中參與魔術師王元照的生涯講座時，未徵得校方同意便開啟直播，再度引發校方強烈不滿。台中市長盧秀燕更怒批行為「太白目」，並宣布市府未來「永不錄用」兩人。

面對賓賓哥的控告，圤智雨曾表示「有一天會公開證據」，他昨天在Threads發文列出《我害了賓賓哥的10件事》，包括揭露亞東醫院直播，無醫療執照違反醫療法、違法販售吸鼻器、直播探訪性侵害被害者，未做馬賽克導致外流、花蓮賑災盜圖爭議等、公益人設翻車「鬧翻AJ哥」事件、疑似掌摑白髮老翁並下封口令、違反公益勸募條例收捐廟金、「做公益音檔」中喊出「弄死她們」等爭議。

圤智雨在文末補充，如果將聯訪、專訪與未公開但具破壞性的Podcast內容也計算在內，「只能說不好意思，真的是我害你的，希望你繼續討厭我。」

