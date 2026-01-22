列賴清德3大災難 翁曉玲批：只想打掉雜質實現皇帝夢

立法院全院委員會舉行總統賴清德彈劾案審查會，國民黨立委翁曉玲發言。陳祖傑攝



立法院全院委員會今（1/22）天舉行總統賴清德彈劾案審查會，國民黨立委翁曉玲在發言時表示，賴清德上任以來有3大災難，包括把民主自由解讀為「千錘百鍊、打掉雜質」，後來更發動全台大罷免，處處展現「唯我獨尊」的支配慾，一心只想清除異己，實現皇帝夢。

國民黨團、民眾黨團分別提案彈劾賴清德，在21、22日舉行審查會，並邀請賴清德到立法院說明，不過總統府回函拒絕出席，表示「立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務，為符憲政體制，爰不予列席。」

翁曉玲在發言時表示，面前有2個賴清德的人型立牌，一個是清光緒皇帝德宗，另一個則是一心一意想要改制稱帝的袁世凱。她說，中華民國實施民選總統30年，竟然會出現一位想當皇帝、大搞專制集權、踐踏國會、削弱民主的民選總統，賴清德違憲、亂政、抗法的行徑，讓台灣步向民選獨裁、實質戒嚴的道路。

翁曉玲認為，對於賴清德的惡行惡狀，立法院不能漠不吭聲、坐視不管，因此提出有史以來的第一次總統彈劾案，因為在野要告訴賴清德，「別忘記，你是人民的僕人，人民是你的頭家」，在代議民主的制度底下，尊重國會、尊重憲法和立法院通過的法律規定，是身為總統的義務和職責。

翁曉玲批評，賴清德執政不到2年，台灣自由民主、法治秩序都迅速崩壞，如果放任不理，台灣近幾十年來所建立的民主法治基礎，都將毀於賴清德手上。

翁曉玲指出，賴清德把大法官人事案搞成大災難，然而當賴看到大法官提名審查不順利，就乾脆索性擺爛，不再提出新名單，直接讓憲法法庭癱瘓，還放任5人大法官取代15人大法官，作成違憲、違法的憲法判決。她說，賴清德也把法律案搞成了大災難，自行決定哪些法律要公布或不公布，哪些法律要執行或者是不執行，只要是不合意的法案，就指使行政院長卓榮泰申請覆議、釋憲，後來更演變成不副署、不執行，從根本否定立法權，將代議民主制度踩在腳底下。

「任誰都看得很清楚，卓榮泰不過就是個魁儡。」翁曉玲表示，卓揆作為下屬，如果違反上司賴清德的意思，早就被換掉，不會留到今天，但是卓榮泰今天還是穩坐院長大位，所以真正恣意妄為、藐視國會的是賴清德，卓榮泰不過只是個工具人。

翁曉玲說，賴清德也把民主自由搞成大災難，因為賴曾在公開演說表示，「民主不是表決贏就可以」、「民主是要千錘百鍊，打掉雜質，才能夠淬煉出守護民主鋼鐵般的意志」，後來更發動了全台大罷免，說這是「更大的民主」，但是這種反民主、反多數的說法，就是新專制的論調。

翁曉玲認為，賴清德無限擴大行政權，處處展現「唯我獨尊」的支配慾，既不懂分享權力，也不知道作為少數政府的謙卑，從來不想與在野黨和解，「他只是一心一意的想要清除異己、打掉雜質、奪回政權，實現他的皇帝夢。」

最後，翁曉玲表示，要提醒全國老百姓要忘記歷史教訓，獨裁者不會有憐憫之心，掌控權力的人一旦沒有制衡力量，就像一頭失控野獸，所以在野必須反擊，絕對不能夠姑息、軟弱、妥協，否則台灣的憲政法治體制將會崩解，成為廢紙一張。

