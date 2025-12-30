「列車不准開」！女懷疑被偷拍 高捷車廂飆罵 乘客嚇壞

「嚇壞乘客！女暴怒車廂咆哮控偷拍 高捷延誤200人受影響。（圖／翻攝Threads:chen.yu_ran）

一名女子在高雄捷運後驛站因懷疑被偷拍而情緒激動，在車廂內大聲咆哮並要求列車停駛，引起其他乘客恐慌。事件發生在29日下午兩點多，警方到場將這名40多歲女子請下車，導致捷運延誤1分多鐘，影響約200多名旅客。同日，另一名男子也在高捷巨蛋站展現怪異行為，拿出捲尺測量月台設施尺寸，讓民眾情緒緊繃。

「嚇壞乘客！女暴怒車廂咆哮控偷拍 高捷延誤200人受影響。（圖／翻攝Threads:chen.yu_ran）

事件發生在29日下午兩點多，一名身穿酒紅色衣服的40多歲女子在高雄捷運後驛站突然情緒激動。這位女子認為自己的隱私被侵犯，疑似遭到偷拍，因此在車廂內大聲咆哮。她在車廂內不斷飆罵，聲稱自己「沒有侵犯過任何人隱私人權」、「沒偷看過任何人隱私跟人權」，並表示「對天發誓，也負起中華民國百分之一百法律民事與刑事責任」。

廣告 廣告

隨著時間推移，這位女子的情緒越來越激動，多次站起來比手畫腳並繼續謾罵。她還指責周圍乘客「背後有搶我」，甚至一度大喊「列車不准開」，使其他乘客感到困惑和恐慌。警方接獲通報後立即趕到現場，帶著盾牌將女子請下車，並陪同她到高雄車站才結束這場衝突。

警方表示，整台列車約有200多人，整件事情耽誤了約3分鐘。他們強調有任何事情可以處理，但不應該以這種方式阻礙列車運行。雖然女子沒有做出任何攻擊舉動，但若咆哮不聽勸阻，可能會依社會秩序維護法處理。此事件已造成捷運延誤1分多鐘，影響200多名旅客的行程。

同樣在高雄捷運系統，另一名男子也展現了奇怪的行為。這名身穿長袖長褲並戴著墨鏡的男子在車廂內不停碎念，還在巨蛋站月台拿出捲尺測量磁磚長度、門與扶手寬度，這些怪異舉動讓周圍的民眾感到不安。

在高捷巨蛋站的月台，一男子拿出捲尺測量磁磚長度、門與扶手寬度，怪異舉動讓民眾看傻眼。（圖／翻攝Threads:ooo.cea.nnn）

面對這些異常行為，有民眾表示應該「先躲遠，就是奇奇怪怪的人先躲遠一點」。雖然沒有人就第二起事件報警，但連續發生的不尋常舉動讓民眾憂心北捷中山事件可能再次上演，因此人人都保持警惕，不敢大意。

更多 TVBS 報導

官員車隊要通過 男賣玉蘭花不服勸導 推打警遭壓制

古代捕快穿越一中！「10匹馬隊」整齊踏街 煙火炸街惹議

西瓜刀在手閒晃員林街頭！30歲男遭警圍捕 查扣2把刀

高雄怪男連2天商圈「點火、滴膠水」 機警櫃姐錄影還被嗆

