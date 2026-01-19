列車共400人！ 西班牙高鐵相撞出軌 至少21死百人傷

西班牙南部發生高鐵列車出軌後，與對向列車相撞至少21人死亡。（示意圖／Pexels）





西班牙南部發生高鐵列車出軌後，與對向列車相撞至少21人死亡，當地媒體則報導，約有100人受傷。

整節車廂脫離軌道，救護人員緊急救援，另一節車廂歪斜，多個車窗破裂，有乘客從車窗爬出，另一邊消防人員也在持續救出受困民眾，並將傷者協助送醫。西班牙南部阿達穆斯發生兩列高速列車嚴重事故，一列準備開往馬德里的火車發生出軌事件後，與迎面開來的另一列列車相撞，導致這列列車也出軌。

現場人vs.乘客：「（緊急狀況），這代表什麼意思，（我們需要大家的配合，如果有人具備急救方面的知識，請協助留意狀況，並協助照看這個車廂內的其他乘客）。」

拍下這段畫面的民眾表示，他們的車廂沒有受到太大影響，但充滿煙霧，工作人員正在尋找有醫護背景的乘客。另外也有乘客拍下民眾開啟手電筒，在翻覆的車廂準備撤離。根據西班牙媒體報導，兩列列車上共有400人，超過百人死傷。總理桑傑士表示，正密切關注事態發展。而馬德里與安達魯西亞，之間的鐵路交通已經暫停。

