列車出軌假消息釀恐慌 前科男遭訴恐嚇危安求重判 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

有多次妨害秩序等前科的陳姓男子，在台北捷運發生張文隨機殺人案後，在台北車站大喊「列車出軌」的假消息，又咆哮「我會傷人…要去中山站」，台北地檢署偵查後，今（6）日依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

檢方起訴指出，陳男明知114年12月19日晚間，在台北市捷運台北車站及中山區南西商圈有兇嫌丟擲煙霧彈製造恐慌，並持刀進行無差別攻擊，致多人死傷，嚴重破壞社會治安，造成社會大眾均惶恐不安。

陳男竟於12月30日14時48分至14時54分期間， 在台北車站地下3樓三鐵共構區廁所內先按下旅客求助鈴，再前往台鐵與台北捷運連通道，手持文件並大喊「因鳳鳴─桃園區間車列車出軌，目前雙向不通，趕時間旅客請改搭其他交通工具」等不實訊息，製造恐怖情境，另作勢攻擊台北捷運吳姓副站長及其他旅客。

陳男接著再衝進台鐵台北車站售票閘門後按壓排煙緊急按鈕，並持續對現場不特定之人咆哮稱：「我會傷人，請大家不要靠近我，我現在要去中山站。」等語，對不特定搭車民眾及站務人員以加害生命、身體之事恐嚇，而使不特定之搭車民眾見狀心生畏懼，致生危害於公眾安全。

檢察官依依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴陳男，並審酌陳男已有多次妨害秩序等前科，又近期已有台北捷運及中山商圈無差別攻擊之嚴重駭人事件發生，仍無法自我克制所為本案犯行，造成當時不特定之搭車民眾見狀心生畏懼，建請從重量刑，以示警懲。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

