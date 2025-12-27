列車出軌！港區貨物列車撞路邊怪手 幸無人傷

列車出軌！花蓮港區靠近17號碼頭附近，一輛貨物列車撞到挖土機鏟斗，造成列車出軌。（圖／東森新聞）





列車行駛在軌道上，開著開著似乎撞到了什麼，接著列車開始脫離鐵軌，旁邊的柵欄也全被撞翻。

26號上午10點，在花蓮港區，靠近17號碼頭附近，一輛運送水泥的列車，疑似碰撞到停放在鐵道旁的怪手鏟斗，導致列車直接出軌。

根據了解，有施工廠商，誤以為鐵道沒有在使用，所以把怪手鏟斗，放置在鐵道上，列車見狀煞車不及，才直接撞上。

花蓮港警保安隊隊長陳凌峯：「本總隊收到消息之後，也立即派同仁到現場處理，目前在做事故的調查跟責任歸屬後續的瞭解。」

港警獲報後，也馬上到場處理以及瞭解狀況，撞擊現場也正在進行恢復，好在撞擊的過程中，沒有人員受傷，後續的責任歸屬也將持續進行釐清。