列車椅墊可拆下擋歹徒攻擊 高鐵公司證實「真的可行」

高鐵椅墊緊急時可拆下來應急。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕台北捷運連續攻擊事件震驚社會，全國大眾運輸業者也繃緊神經。網路瘋傳若在高鐵列車遇到歹徒持刀砍人，可將椅墊拆起來阻擋；台灣高鐵公司今(20日)證實，這的確是防衛用途。

之前高鐵列車上就曾發生過，有男子與其他旅客發生口角，憤而把包包內的刀械拿出來，引發同車乘客恐慌。台灣高鐵公司說明，高鐵列車椅墊緊急時，確可拆下作為防衛用具。所有列車長、服勤員及相關人員，上線前也會接受此一訓練，協助保障旅客安全。

高鐵公司也說明，高鐵公司在各車站及列車都配置保全人員，共同維持乘車安全與秩序。針對台北捷運這起事件，高鐵公司已在尖峰時段各車次列車，將車安保全的覆蓋率(護車率)提升至100%，整體護車率也達80%。

另外，台灣高鐵各車站都有鐵路警察駐守，並機動執行護車勤務。高鐵公司也提醒，高鐵各節車廂前後都設置有「旅客緊急對講機」(PEI)按鈕，一旦車廂內發生異常狀況，旅客只要按下此按鈕都可直接與列車長通話，尋求協助。

台灣高鐵列車直接移植日本新幹線700系列車，日本新幹線在設計時就已將座椅可直接拆卸納入，除了能立刻更換濕掉或髒掉的坐墊，緊急狀況下也能讓椅墊變成應急的護身工具。

