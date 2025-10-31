列車異常「倒退嚕」！ 北捷板南線550人被請下車
週五萬聖節晚上下班時間，台北捷運板南線竟發生列車異常事件，乘客目擊北車往昆陽方向列車在載客後，剛駛出車站又倒退嚕，月台更被人潮擠爆，台北捷運回應，初判為繼電器異常，事發後依SOP請車上約550名旅客全部下車廂，換乘後續列車。
列車門口擠滿人，但廣播卻說列車異常，不提供載客服務。適逢週五萬聖節下班時間，許多人想搭捷運回家，卻被卡在台北車站月台動彈不得。乘客：「那個列車門會一直開又關開又關，然後才發現說好像有點異常，然後聽別人是說剛剛列車就是有往後退。我在台北車站上車，然後我搭到市政府，然後中間每一站幾乎都排滿。我這台車基本上都擠不上來，所以後面幾站我覺得應該影響比較大。」
另一頭，就連忠孝復興站，排隊人潮也滿滿滿，從月台到手扶梯都是下班人潮，還有許多人靠在欄杆處觀望，想知道發生什麼事情，因為實在太反常。像是有人就目擊到，台北車站往昆陽方向列車，載客後剛駛出車站又倒退嚕回北車，乘客更被請下車。還有人搭的列車突然停在隧道中，直呼車廂內好悶熱。也有人反映，在龍山寺站列車停超過10分鐘，導致通勤延誤。
民眾：「就很煩，不就是晚點出發，不然就是換條線。」民眾：「應該坐計程車吧，計程車之類的，叫Uber。」而台北捷運聲明，晚間7點07分左右，板南線北車1部列車離站後發生異常警訊，列車啟動自動停車，行控中心安排列車返回北車月台，依SOP請車上約550名旅客換乘後續列車，處理時間約3分鐘。列車異常原因初判為繼電器異常，目前已收回機廠詳查，就盼未來減少問題發生。
