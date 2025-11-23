列車變「街頭畫布」？台鐵車廂遭噴漆塗鴉 警方：最重可處7年徒刑
即時中心／温芸萱報導
今（23）日清晨，台鐵1108次區間車第4車廂遭不明人士噴漆塗鴉，清潔公司斯巴克一時無法清除，台鐵緊急更換編組，列車延誤約5分鐘發車；台鐵表示，將向肇事者民事求償。警方提醒，此行為觸犯《刑法》毀損罪及《鐵路法》危害鐵路設施罪，最重可處7年有期徒刑，已成立專案小組偵辦。
台鐵清晨出現「神秘畫家」？今日早上6點22分，鐵路警察局台北分局接獲通報，1108次區間車第4節車廂外觀竟被人「大膽噴漆上色」，彷彿一夜之間變成移動畫布，而清潔公司斯到場根本「超級難刷」。
台鐵1108次區間車第4節車廂竟被人噴漆塗鴉。（圖／讀者提供）
台鐵只好立刻啟動「換車救援」，緊急調來替補編組，列車終於在6時49分順利開出，延誤約5分鐘。台鐵強調，行車安全最重要，後續車次並未受到影響，1108次也正常抵達基隆，回程再變身1131次基隆開往新竹的區間車，營運不受干擾。
警方指出，本案行為已涉及《刑法》毀損罪，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金；同時也觸犯《鐵路法》危害鐵路重要設施正常運作者，可處1年以上7年以下有期徒刑，並得併科新台幣1千萬元以下罰金，代價「比噴漆還重」。警方已成立專案小組，全力追查「夜間上色」的嫌犯。
至於，台鐵則表示，遭塗鴉車廂會先進行深度清潔，恢復原狀的費用將全數向肇事者求償。
原文出處：快新聞／列車變「街頭畫布」？台鐵車廂遭噴漆塗鴉 警方：最重可處7年徒刑
