列車遭塗鴉延誤發車 台鐵：絕不姑息，依法究責

今（23日）上午，台鐵七堵站列車在發車前巡檢時發現車體遭大面積塗鴉，導致列車延誤約5分鐘。（台鐵提供）

今（23日）台鐵七堵站1108次列車發車前發現第4車車身遭大面積塗鴉，導致列車延誤5分鐘才發車。台鐵已報警處理，將配合調閱監視器追查可疑人員，並依法求償清洗及修復費用。台鐵強調，列車塗鴉不僅損及外觀，更可能影響車體結構與安全，依法最高可處7年徒刑。

今（23日）上午，台鐵七堵站1108次列車在發車前巡檢時發現第4車車體遭大面積塗鴉，導致列車延誤約5分鐘，原定6時44分發車延至6時49分。台鐵表示，塗鴉疑發生在列車收班後，清潔公司初步清理，因油漆附著嚴重無法立即完成，僅能臨時更換編組發車，列車抵達基隆站後，隨後開往新竹的班次未受影響。

台鐵已報警處理，並配合鐵路警察調閱監視器，追查可疑人員及進入場區路線，一旦確認行為人身分將啟動求償程序。依《鐵路法》第68條之2，破壞鐵路設備者，可處1年以上至7年以下有期徒刑，並得併科新台幣1,000萬元以下罰金；同時亦可能觸犯刑法毀損罪，最重可處2年徒刑或拘役，並併科罰金。

依《鐵路法》第68條之2，破壞鐵路設備者，可處1年以上至7年以下有期徒刑。（台鐵提供）

塗鴉不僅影響列車外觀與形象，也可能危及車體結構及安全維護，後續清洗及修復費用將全數向行為人求償，強調「絕不姑息任何破壞行為」。

此外，今日上午9時13分，樹林站南側軌道區間發生一名鐵道迷闖入拍照事件，導致列車緊急停車。站員於9時25分將該名男子帶回交由鐵路警察處理，影響3列車、延誤約8分鐘。台鐵提醒民眾，任何非法進入軌道或場站均可能危及自身及列車安全，將依法處理。





