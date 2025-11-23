列車遭塗鴉非首次！台鐵工會示警1警訊

▲台鐵列車遭大面積塗鴉，台鐵產業工會直言，應對整體安全進行通盤檢討。（示意圖，非當事列車／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 台鐵1108次列車今（23）日上午被發現遭到大面積塗鴉。而台灣鐵路產業工會認為，這並非首次列車遭塗鴉，且過去更有旅客把車廂當作「跑酷」場景做出危險動作，因此即便只是塗鴉，也顯示應對整體安全進行通盤檢討，而非僅是回復。甚至此次在列車尚未出庫就造成人為入侵影響，應警醒若遭更嚴重的破壞，影響列車安全時，再談滾動式檢討，就完全來不及。

台鐵公司列車遭到大面積塗鴉一事，台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇今日受訪提到，其實被塗鴉並非台鐵首次遭遇，在2016年、2023年也曾發生過，甚至有旅客將車廂作為跑酷場景做危險動作。

廣告 廣告

朱智宇表示，對工會而言，首要擔心的旅客安全，即便只是塗鴉，歷年也發生不僅一次，因此呼籲台鐵公司，除了找到人給予應有懲處及求償外，更重要的是從此次經驗針對場站安全進行通盤檢討。

▲台灣鐵路產業工會認為，台鐵公司應對於自身財產安全做好保護。（圖／翻攝畫面）

朱智宇提到，包括是否增加保安人力等，因為既然現在已改制成公司，更應該對於自己財產安全做好保護，態度要更為慎重。他認為，不要只是回覆說會滾動式檢討，但做出的改善微乎其微。

包括車站、列車上有旅客或員工被騷擾、攻擊，甚至出現性侵事件時，朱智宇直指，台鐵都只表示會滾動式檢討，而這次的列車尚未出庫，就造成人為入侵的影響，更應對此警醒。

朱智宇指出，若遭受到更為嚴重的破壞，甚至影響火車安全，「到時候再談滾動式檢討，我想就完全來不及了。」

朱智宇也說，其實場站列車監視的部分本來就會進行，而在樹林站發生的民眾入侵軌道，員工也盡忠職守的在列車進站前，就已經請民眾離開。但若其餘場站安全，若民眾遭到滋擾或發生車站暴力事件，這並非員工可即時處理範圍。

朱智宇提到，現場應有保全、警力阻卻違法，並非要立即逮捕，而是至少要有專門應對人力進行安全維護。他再次強調，台鐵員工不應、不需要負責車站各民眾、包括自身安全問題。

朱智宇喊話，對於場站安全，台鐵公司一直沒有真正要求或委外進行，這非員工要負責的部分，而是公司要就安全措施提出方案。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

列車遭大面積噴漆塗鴉！台鐵報警將求償 最重可判7年

旅遊愛上台灣！搬來「定居卻很後悔」 他列4點：看似友善但冷漠

北捷爆衝突！2乘客起口角 女不滿竟在「車廂內亮刀」