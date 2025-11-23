列車遭大面積噴漆塗鴉！台鐵報警將求償

▲台鐵區間車遭爆被大面積噴漆塗鴉，台鐵公司也已報警、並將啟動求償。（示意圖，非當事列車／台鐵提供）

[NOWnews今日新聞] 台鐵區間車竟被噴漆塗鴉！今（23）日上午台鐵1108次列車在七堵站被發現遭到大面積塗鴉。後續台鐵公司說明，已報案，因違反鐵路法，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1千萬以下罰金。

台鐵今日上午發現，1108次列車第4車廂遭不明人士大面積塗鴉，但也因清潔公司短時間內無法馬上清除，更換編組後發車。

台鐵公司說明，已報案由鐵路警察循線抓人，確認犯案者身分後也會啟動求償事宜。根據鐵路法第68條之2，以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備之功能正常運作者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1千萬元以下罰金。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

北捷爆衝突！2乘客起口角 女不滿竟在「車廂內亮刀」

網傳車廂抽菸遭車長廣播「畜牲」 台鐵回應

台鐵111列次12/23起改點 15列次變動超過5分鐘