列車遭大面積噴漆！台鐵公司報警求償 最重可處7年徒刑

台鐵公司今（23）日上午於七堵站發現1108次區間車遭人塗鴉，因清潔人員無法即時清除，班次延誤5分鐘發車。台鐵隨後報案，鐵路警察局指本案涉嫌違法，依《鐵路法》規定可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

台鐵七堵站人員今日上午發現，1108次區間車第4車廂遭噴上一片塗鴉，大小長達三個車窗，列車車身被噴上四種不同顏色。清潔公司當下無法完全清除，經過編組後順利發車，班次延誤5分鐘。

涉《刑法》、《鐵路法》 台鐵還要告民事求賠

台鐵公司表示，已向鐵路警察報警立案，依《鐵路法》第68條之2，以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備之功能正常運作者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。台鐵也將向當事人索取民事賠償，要求恢復原狀的所需費用。

據指出，該列車是在收班後遭人塗鴉，不排除可能為台鐵「自己人」所為。目前鐵路警察局已組成專案小組，將調閱相關監視器影像，查核曾接近該輛列車的行為人身分，全案朝《刑法》第354條毀損罪及《鐵路法》第68-2條偵辦。

