列違反舉債上限等6問題 行政院對再修正版財劃法提覆議案

立法院14日三讀通過《財劃法》再修正版後，行政院27日表示，再修正版法案條文窒礙難行，將依《憲法》增修條文規定提出覆議案，後續將呈請總統核可，並移請立院覆議。

行政院長卓榮泰表示，立院《財劃法》再修正版共有6大問題，其中之一是將使2026年度總預算案的歲出及舉債各增列2646億元，若再加上原來編列的2922億元，合計舉債金額達5600億元，已違反《公債法》舉債15%上限規定。

此外，再修正版為保障地方補助款金額，而規定中央「應」補助地方的作法也延伸很多問題，包含中央無法調劑財政盈虛、違反《憲法》；侵害行政院預算提案權；影響政府整體財政健全、及中央施政決策與推動權限等。

廣告 廣告

另外，卓榮泰也提及，再修正版中的財力級次是按舊版《財劃法》分級，無法合理反映地方政府實際財政能力；並限縮中央減撥、扣抵補助款權限；另外，再修正版中規定，相關考核「由政院召開地方首長會議共同決定」，在實際執行上將有窒礙。

根據立院14日三讀通過的再修正版本，明定中央對地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前1年度的預算金額；計畫型補助比率則不得低於過去10年、同財力級次縣市及同類型計畫的平均值，且未經過地方政府同意，不得任意終止或變更。中央總釋出金額預計為1兆4329億元。

行政院為此已於20日提出政院版修正草案，並指出立院再修正版有未解決公式錯誤，以及垂直、水平分配不合理等問題。根據政院版修正草案內容，中央挹注地方的統籌分配稅款、一般性補助與計畫型補助等3項財源，合計不低於2025年度水準，預計共將分配給地方1兆2002億元，創下新高。

不過，立法院程序委員會25日在藍白人數優勢下，已將政院版《財劃法》修正草案暫緩列案，並未排入週五院會議程。

更多公視新聞網報導

《財劃法》爭議引朝野立委攻防 行政院：相關建議都會納考量

稱財劃法不應只修公式 張惇涵籲部分事權回歸地方

營養午餐受新《財劃法》影響 國產食材補助未編預算

