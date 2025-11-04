列鄭麗文全代會4金句 黃暐瀚讚「多了台灣味」：靈活度是歷任主席之最

國民黨1日舉行第22屆第1次全代會，新任主席鄭麗文演說時強調國民黨一定會在台灣人民最苦的時候、在台灣人民最危險的時候、在台灣最需要國民黨的時候，「永遠跟台灣人民堅定站在一起」。資深媒體人黃暐瀚列出4大金句，並認為鄭的發言明顯多了「台灣味」，其靈活度恐將是國民黨歷任主席之最。

黃暐瀚昨（3）日在臉書以「國民黨，鄭在改變！」為題發文，並認為對比選舉期間的政見會、辯論會，鄭麗文在國民黨全代會上的發言，明顯多了「台灣味」，並提及鄭在全代會上說的4大金句，包括「打斷手骨顛倒勇」！「我們會成為台灣的王者，我們會讓台灣重建新的民主秩序，我們會讓台灣重現善跟正義」！「我們代表的才是真的台灣精神、台灣價值」！「我們一定會在台灣人民最苦的時候，我們會在台灣人民最危險的時候，我們會在台灣最需要我們的時候，永遠跟台灣人民堅定站在一起」。

「選主席時，爭取黨員支持；選公職時，爭取公民認同」，黃暐瀚認為，若真是這樣，鄭麗文的靈活度，將是國民黨歷任主席之最，後續值得觀察。

鄭麗文1日在全代會上的演說慷慨激昂，前總統馬英九在台下聆聽時鼓掌落淚，鄭麗文也向支持者喊話，國民黨絕對會是捍衛民主自由，重新創造經濟奇蹟，開創百年兩岸和平，帶領台灣的最重要政黨；另外，鄭也喊話黨代表，希望他們都可以去找到100位老朋友、新朋友重新入黨，加入國民黨。影響200人，200人就可以影響1000人，1000人就可以影響1萬人，鄭麗文說，將近2000位的全國黨代表，未來就可增加20萬的黨員。

