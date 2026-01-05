列馬杜洛與賴清德7點相似之處！黃士修：正在台灣如實上演

美國近日發動軍事行動，直接逮捕委國總統馬杜洛，馬杜洛本人的背景，和這場「斬首行動」，都在國際上引發關注。核能流言終結者創辦人黃士修列出7點總統賴清德與馬杜洛相似之處，並指馬杜洛過去十幾年做的每一件事，都正在台灣由另一個自詡民主的人如實上演。

川普公開委國總統馬杜洛被俘的狼狽畫面。（圖／翻攝自Truth Social@realDonaldTrump）

黃士修4日在臉書上發文表示，青鳥洗了一個週末，委內瑞拉總統馬杜洛被捕，這就是跟強大美國對著幹的下場，「那個，你們知道馬杜洛做了什麼，才被美國抓走嗎？」

賴清德。（圖／中天新聞）

黃士修整理了7個賴清德與馬杜洛的相似之處：

1. 馬杜洛低空險勝當選，開啟長期社會對立。

賴清德四成民意就職，無視過半民意反對。

2. 馬杜洛給軍方極大權力，掌管能源和礦產。

賴清德提拔親信入陣，掌控媒體與公部門。

3. 馬杜洛用最高法院，卡死反對派罷免公投。

賴清德用憲法法庭，沒收國會的聽證調查。

4. 馬杜洛用最高法院，廢止民選國會立法。

賴清德用大法官們，閹割立法監督職權。

5. 馬杜洛透過行政手段，凍結政敵參選資格。

賴清德透過司法偵辦，鎖定在野領袖清算。

6. 馬杜洛控制媒體與執照，不聽話的通通關台。

賴清德坐視網軍與側翼，不服從的即刻抹紅。

7. 馬杜洛宣稱守護主權，卻讓國家通膨崩潰。

賴清德高喊民主自由，卻讓憲政走向獨裁。

黃士修。（圖／中天新聞）

除此之外，黃士修還指出，馬杜洛還掌控選委會，宣布自己連任當選。馬杜洛強行就職，美軍突襲逮捕，押往紐約受審。他直呼，一個正被押往監獄的人，他過去十幾年做的每一件事，都正在台灣，由另一個自詡民主的人，如實上演，「歷史總是在重複自己，第一次是悲劇，再一次就變成了鬧劇。」期待美國的正義力量，但不希望拿到委內瑞拉的劇本。

