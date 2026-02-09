列高市早苗大勝「給賴清德的啟發」 張景森喊話：收斂戰狼式政治風格

日本眾議院8日舉行改選，日本首相高市早苗率領執政聯盟贏得壓倒性勝利。前行政院政委張景森認為，高市早苗在日本大選中的成功，不只是個人勝利，也是路線、論述與治理風格的勝利，對賴清德與民進黨具有重要啟發，「希望執政團隊多展現政策論述的長才和社會溝通的耐心，收斂戰狼式的政治風格！」

張景森今（9）日在臉書指出，高市早苗在日本大選中的成功，不只是個人勝利，也是路線、論述與治理風格的勝利，對賴清德與民進黨具有重要啟發，並提出3點分析。首先，張景森認為，高市證明「清晰方向」比模糊平衡更能凝聚民意，其長期站在親美、警惕中國、強化國防與產業安全的立場，從未因選舉壓力而搖擺。這讓選民即使未必完全同意她，也信任她的判斷，對賴清德而言，這提醒他：與其討好所有人，不如讓支持者與中間選民看見穩定而一致的國家戰略。

其次，張景森說高市將安全與經濟緊密綁在一起，形成「經濟安全保障」的整體論述，她不單談軍事威脅，而是把國防、半導體、能源與供應鏈視為同一個國家生存議題，這對台灣極具參考價值：賴清德若能把台海安全、產業發展與民生福祉整合成單一敘事，將更有說服力；第三，高市展現出「能做事」的形象，她的政策細節清楚、態度果斷，讓選民相信她有能力把願景變成結果。賴清德同樣以務實著稱，但仍需更明確展示施政規劃、成果與執行力，讓更多中間選民產生信賴感。

張景森強調，高市早苗的成功告訴賴清德，國家領導人最重要的不是討喜，而是可信；不是模糊，而是清晰；不是口號，而是可執行的願景。然而，台日情境並不相同，張景森說日本社會對強化國防已有較高共識，而台灣內部仍存在分歧，日本有自民黨長期執政的制度優勢，台灣則面臨高度對立的立法院。因此，賴清德無法單純複製高市的強硬風格，而必須在堅定立場與維繫穩定之間取得更細緻的平衡。

張景森認為，高市早苗本人溫和、坦率、面對問題、直球對決的說話方式，或許是民進黨當前最需要學習的政治風格，並喊話執政團隊多展現政策論述的長才和社會溝通的耐心，收斂戰狼式的政治風格。

