列黑名單33年無法回台 陳隆志新書談國家正常化願景

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北18日電）台灣新世紀文教基金會創辦人陳隆志於1967年發表「台灣人民自決」等言論，被列黑名單長達33年無法回台；他20日將發表新書，談台灣國家正常化願景，強調台灣人必須因應全球政治經濟秩序改觀新局面，把握為台灣所提供無限發展的空間與舞台。

陳隆志的新書「陳隆志的回憶、見證與實踐－台灣國家的進化與正常化」，將於20日舉辦發表會。

陳隆志在台南麻豆出生與成長，台南一中畢業後保送台灣大學，再到美國耶魯大學深造，並投入海外台灣獨立建國運動；他提到，這條路走來，很多事情並不是事先能料想，但作為一個台灣囝仔，頭頂台灣天、腳踏台灣地，喝台灣水、吃台灣米，感念母親台灣的照顧栽培，倚靠信仰，立志守住良知、發揮良能，是理所當然的。

陳隆志在新書回憶，1967年他與耶魯法學院恩師拉斯威爾（Harold D. Lasswell）合作，發表「台灣、中國與聯合國（Formosa, China and the United Nations: Formosa in the World Community）」英文書，主張「一台、一中」、「台灣人民自決」是決定台灣前途神聖不可剝奪的權利。

他表示，以寫書出版著作向國際社會傳達台灣人民的真實處境，雖然他有能力去做，但是也清楚公開挑戰蔣介石政權統治正當性的行動，是一種「利人不利己的殺頭生意」，也為此付出重大代價；除了淪為海外黑名單，33年無法回到日夜思念的故鄉，並對他整個人生發展帶來關鍵性的影響。

陳隆志說，投入海外台灣獨立建國運動，促使他以學術研究為中心，把釐清台灣國際法律地位的問題，當作此生的一個重要使命。

他在新書也透露，從事海外獨立運動的工作是全神投入、無眠無日，當時蔣介石的遊說團在美國勢力非常龐大，像是透過什麼關係拜訪哪一位國會議員，都是採取單兵作業，事前必須保密到家；另一項重點工作，就是向各國駐聯合國代表團（蔣介石政權代表除外）寄出說帖，爭取各國支持以「一中一台」方案解決聯合國內中國代表權的問題。

陳隆志在書中提到，1992年當時的總統李登輝將海外黑名單解禁後，他接受母校台灣大學的演講邀請，33年日思夜想的回鄉路終於成真。他回憶，永遠忘不了1993年5月27日返鄉班機平安落地的那一刻，與太太走出機場大廳，情不自禁一起跪下並親吻家鄉芬芳土地的畫面，至今依然存在他的腦海中。

陳隆志這本新書不僅回顧他個人90年的生命故事，也要展望未來。他說，台灣作為一個主權獨立國家的重要性，當務之急是必須體認到天下沒有白吃的午餐，台灣人想要繼續在國際上發光發亮，必須跳脫傳統知識與經驗的侷限，因應全球政治經濟秩序改觀的新局面，把握為台灣所提供無限發展的空間與舞台。

他認為，台灣必須發揮海洋大無畏的精神，站在民主自由人權的陣營，自助人助天助，透過民主治理與互助合作，勇敢在險境開創全新的未來，建設台灣成為充滿生機活力、民主自由、尊重人權、繁榮幸福的正常化國家。（編輯：林克倫）1141218