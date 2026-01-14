列「台獨頑固分子」聲稱終身追責 陸國台辦：奉義而行決不手軟

大陸國台辦上週宣布將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，將檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，聲稱要「依法終身追責」。我陸委會則指，中共對台無司法管轄權，政府將採取必要作為捍衛國家主權與司法主權。而大陸國台辦發言人今（14）日再表示，中方舉措是「奉義而行」。

今日上午舉行的國台辦例行記者會上，相關議題成為陸媒關注的焦點。發言人朱鳳蓮稱，「台灣是中國的台灣，凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁」。「台獨頑固分子、打手幫兇」分裂國家、破壞兩岸關係、損害民眾利益福祉，被依法懲治、終身追責是「咎由自取」。

朱鳳蓮又表示，依法懲治「台獨頑固分子、打手幫兇」，是捍衛國家主權和領土完整的應有之義，也是維護兩岸民眾共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。「我們奉義而行、依法而行，決不姑息、決不手軟」。

針對陳舒怡被國台辦列為「台獨打手幫兇」，台北律師公會發聲明指出中方此舉不具任何法律正當性，對台灣司法實務運作也沒效力，希望各界齊心捍衛司法的獨立與尊嚴。

而朱鳳蓮又重申，「台灣是中國的台灣，我們依法懲治極少數『台獨頑固分子及打手幫凶』，是維護國家統一與台海和平穩定的正義行動，是守護中華民族共同家園、保障台灣同胞切身利益福祉的必要之舉」。

這位發言人強調，凡是以身試法的台獨分子，無論身在何處，中方都將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

