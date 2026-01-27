列10點拆穿民眾黨軍購條例 沈伯洋轟黃國昌：以毀掉台灣為前提在寫的

記者李鴻典／台北報導

民眾黨26日提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，行政院發言人李慧芝表示，此版本缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。民進黨立委沈伯洋自曝，自己氣到罵髒話，「我直接整理民眾黨的天才版本給大家，我覺得跟賣國沒有兩樣」。

沈伯洋表示，黃國昌寫法案的專業度可以說是零，完全是以毀掉台灣為前提在寫的。（圖／翻攝畫面）

沈伯洋表示，他頻道八個月沒開直播了，但昨晚氣到直接開直播罵。他開轟，民眾黨立委黃國昌寫法案的專業度可以說是零，完全是以毀掉台灣為前提在寫的。

廣告 廣告

沒跟到直播的，他直接整理民眾黨的天才版本給大家，「我覺得跟賣國沒有兩樣」。

1. 台灣之盾沒了。給你買武器，不給你系統整合，不給你偵測指揮。就像你買電腦，但不給你灌系統。

2. 幹掉非紅供應鏈，直接封殺全部台美合作。你沒聽錯，直接封殺台美的國防合作。

3. 刪了約七成的國防預算。

4. 寫死購買品項，而且內容跟維基百科一樣。換了品項直接完蛋。若是商購，直接洩底標。

5. 直接幹掉進行中的機密事項，國防部一年商談的努力直接付諸流水。重談的話，國防直接空窗。

6. 寫了帝王條款，只要立法院心情不好，國防部連預算都不准送進立法院，立法院也可以不審。

7. 執行延期要立法院同意，如果做到一半，立法院可以讓國防直接毀在原地。

8. 一年一期編，直接趕走廠商。就像蓋大樓，一年核准你蓋一層的概念。

9. 直接幹掉台灣九千個工作機會。

10. 騙你會擠壓其他預算，但其實特別預算根本不會擠壓其他預算。

沈伯洋說，自己真的很生氣，看條文的時候直接在黨團罵了髒話。「為什麼可以那麼壞，我不懂。然後為什麼那麼多民眾黨支持者可以視若無睹？」

更多三立新聞網報導

親揭民眾黨版軍購條例5大爭議！沈伯洋驚爆：「紫雲黃」完全不演了

簡體字帳號捏造三立記者舉報沈伯洋嫖妓 三立強烈譴責：已報案追究到底

揭中國2026「鎖台三軸線」！沈伯洋：我最大的功能是箭靶

霍諾德獨攀101撼動全球 AIT：讓全球進一步認識這座指標性建築

