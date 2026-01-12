列9點揭北宜高鐵「政策錯誤」！張景森喊話賴清德：別被選舉綁架
交通部規劃要將高鐵延伸至宜蘭，引發關注。前行政院政委張景森今天列出9點理由，指北宜高鐵延伸案，是一個典型的公共決策失序案例。期待賴總統和卓院長發揮大智慧，讓國家重大建設回歸理性，不要再被選舉綁架。
張景森在臉書發文表示，「直鐵變高鐵，決策錯誤的源頭」。北宜高鐵延伸案，是一個典型的公共決策失序案例。檢視相關文件可以發現，問題的源頭其實出在交通部。原本規劃中的北宜直鐵，後來被交通部高層逕自升級為高鐵，似乎認為如此便可一次解決環境爭議與行車時間問題，並且作為送給宜蘭的一份「大禮包」。正常的交通專業都知道，這種想法根本行不通！因為高鐵功能跟台鐵完全不同，北宜之間只有4、50公里，不適合高鐵這種長途運具。因此高鐵不可能變成台鐵的替代方案。另外，將台鐵提升為高鐵，建設經費勢必大幅增加。當時交通部技術官僚沒有勇氣拒絕，只知道奉承迎合上意，巴結長官，於是就開始奉旨規劃2019年北宜高鐵橫空出世時，鐵工局預估經費955億元，看起來好像也還好，但是到了2021年才發現，經費可能要到達1,880億元。
張景森指出，他支持前行政院長蘇貞昌的裁示，但有清楚前提，必須要專業評估有效益。根據行政院的新聞稿及相關新聞報導，2021年跟院長報告的時候，當時經費已經到達1,764億元。當時蘇貞昌院長並非毫無顧慮，因此，他在宜蘭聽取簡報時，對宜蘭高鐵所作的裁示其實相當明確：這是一項經費超過1700億元的重大公共建設，必須兼顧專業與民意，做好完整的評估與規劃工作，若效益良好，樂觀其成。
張景森也提到「政策承諾」被扭曲，並指蘇貞昌的裁示無可厚非。他的態度可說是積極而審慎，但他清楚揭示支持的前提與條件：尊重民意、專業評估、確認效益。且從新聞稿內容也可看見，北宜高鐵並非蘇前院長主動提出的構想，也不是其政策指示，而是交通部提出構想後安排院長聽取簡報。院長僅是在特定條件下表示支持。然而，後續推動過程中，交通部或其他政治人物卻將這樣的有條件裁示，操作成既定的「政策承諾」，而且不論後來的評估及規劃結果如何，產生的爭議與風險如何，也要強推到底。
張景森分析指出，「成本4倍增，效益消失」。他強調，最關鍵的問題在於，院長所要求的效益評估。從現行的規劃報告中，幾乎看不出明確的交通效益。從報告書可以看得出來，20年後花了4000億的宜蘭高鐵，1小時只開一兩班，假日或許多開幾班。而每天近萬的通勤族及大台北旅客多數都不會坐高鐵，他們仍然開著的小汽車，雪隧一樣塞車。而高鐵七、八成旅運量都轉移自原有國道客運和襲奪自北宜間的鐵路，高鐵卻足以殺死東部台鐵。這種史詩級的錯誤規劃應該會被列入交通運輸的教科書。而當年報告的1,764億元經費，如今卻又暴增至3,521億元以上，甚至可能突破4,000億元。距離上上任院長聽簡報的時候翻一倍，距離上上上任部長想推動高鐵時的經費，暴增四倍。那麼原先推測的成本效益基礎，事實上早已不復存在。這樣的誇張的案子還要硬幹嗎？
張景森批評，「草率的簡報，誤導的方向」。如此巨大的經費落差，絕非單純以「物價上漲」或「細部修正」即可解釋，而是當初向交通部部長、行政院院長報告時，在工程規模、技術假設與財務結構上，就存在根本性的錯誤。過於草率、嚴重錯誤的簡報內容，尤其是超低的經費預估，直接誤導了行政院的政策態度。這個簡報讓行政院以為高鐵是一件簡單容易的事情。而現在他們可能還不知道，高鐵經費暴增四倍，達到天文數字，而效益甚低。跟當初的簡報已經完全不一樣！如果過去的部長跟院長重新聽一次簡報，他們還會支持嗎？
張景森更指出有「程序顛倒」的問題，直呼「該重新評估卻沒有」。如果交通部是一個嚴謹負責的規劃機關，當發現經費與原估算天差地遠時，就應坦承錯誤，重新進行可行性與效益評估，甚至主動向行政院報告，建議是否撤案或提出替代方案。然而，這樣的重新評估並未發生。交通部在未完成可行性評估的情況下，便直接進入綜合規劃與環評程序，彷彿案子已經「不可逆轉」。
張景森說，在整個過程中，國發會同樣難辭其咎。部會在推動自身計畫時，本就難以完全客觀，行政院是否核定重大公共建設，正是仰賴國發會的專業審議來把關。面對經費倍增、效益惡化的高度風險，國發會理應提出嚴格審查與政策警示，檢視原方案是否仍具可行性、是否存在替代方案。然而，實際上卻未見國發會發揮應有功能，使計畫在高度爭議中持續推進，最終淪為橡皮圖章。
張景森認為，問題的本質不是建設，而是治理。政府不是不能推動大型建設，也不是不能投入龐大經費，但前提是必須誠實面對成本、嚴肅檢驗效益、選擇最佳方案，並對整個決策過程負責。當一個計畫已經完全不是當初向行政院報告的那個經費，卻仍以政策延續或選舉承諾為由，拒絕依專業調整，執意將4,000億元投入效益高度可疑的計畫，這已不只是理性失靈，而是良知的問題。
張景森呼籲，請讓國家重大建設回歸理性，並指若連如此等級的重大公共工程，都可以跳過最基本的政策程序，只剩選舉與政治考量，那麼其他建設的品質更令人憂心。國家所付出的代價，將不僅是財政與經濟損失，更是人民對政府治理能力的信任流失。
張景森還說，期待賴總統和卓院長發揮大智慧，了解到交通部和國發會並沒有盡責。只知迎合上意，甚至變本加厲，最後可能導致你們兩位做出留名歷史的重大錯誤決定。希望兩位再仔細聽聽這個案子的報告，諮詢更多方正賢良的意見。讓國家重大建設回歸理性，不要再被選舉綁架。
延伸閱讀
第四軍種沒了？顧立雄：專注網路戰、電子戰 通信回歸陸軍
步槍子彈採購貴3倍？ 顧立雄：自製16元、採購15.53元
失事F-16V黑盒子找到了？ 顧立雄：訊號斷斷續續、尚在確認中
其他人也在看
海檬果似芒果、百香果 台東縣衛生局籲民眾果實含劇毒勿誤食
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】臺東縣衛生局8日接獲通報，民眾撿拾路邊「百香果」空腹食用2顆後，導致嘔吐、互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賴清德靠AIT施壓韓國瑜？ 吳宗憲痛批：綁架在野黨
美國在台協會（AIT）處長谷立言近期頻繁接觸台灣政壇人士，1月7日拜會立法院長韓國瑜及副院長江啟臣。國民黨文傳會主委、立委吳宗憲10日批評，民進黨刻意拿美國例子來對照台灣，實際上是藉民生議題施壓、綁架在野黨，讓不合理、浮濫的支出繼續存在。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
路邊果實別亂吃！台東民眾誤食含劇毒「海檬果」 嘔吐、腹痛、昏厥急送醫
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導台東縣衛生局8日接獲一件食物中毒通報，有民眾因空腹食用了2顆在路邊撿拾的疑似「百香果」果子，隨後出現嘔吐、腹痛及...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
擬放行TPASS預算遭批 吳宗憲：綠營拿人民當肉票恐嚇在野
立法院在野黨表態願意放行TPASS月票預算，但賴清德總統10日卻表示，若只讓少數新增預算通過是「為德不卒」，行政院長卓榮泰也批評在野黨「挑三揀四」。國民黨立委吳宗憲批評，預算法第54條已給予政府運作空間，執政黨卻刻意拿民生議題當肉票恐嚇在野黨。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
總預算僵局何時可化解？ 藍委認不難 喊關鍵只有一件事
朝野對立導致今年度總預算案至今難產，行政院8日新年首場院會聚焦總預算未審議的影響，並指這是史上首次新年度總預算案尚未付委審查。國民黨立委洪孟楷對此則說，總預算僵局的解方很簡單，依法行政，別再情勒人民，關鍵只有一件事，行政院是否願意依法編列、依法審查、依法執行三讀通過的法令與預算。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
揭中共5大「認知戰」手法 國安局示警：動員科技、公關公司｜#鏡新聞
國安局1/11上午發布新聞稿指出，中共持續對台認知作戰，選擇重要時事加強炒作，期達到「激化台灣內部對立」、「削弱民眾抗敵意志」、「影響友盟援台意願」及「爭取認同中共立場」等戰略目標，因此國安局近期完成「2025年中共對台認知作戰操作手法分析」報告，期望讓民眾進一步了解中共影響力行動對民主社會的危害。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 1
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 211
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 3
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 10
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 81
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 237
說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明
今（12）日大陸冷氣團減弱，氣象署原預估，今天各地氣溫將回升，但不少民眾今發現，北市上午竟飄雨，未如氣象署預報的「回溫、轉暖」。對此，氣象署表示，此因昨(11日)原本預估，12日雲量不多，「未料12日雲量較多，再加上飄雨，予人低溫的感覺。事實上，今天北部溫度提高1、2度。」而南部回溫現象則較不明顯。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 11
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 5
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 6 小時前 ・ 1011
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 66
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 7 小時前 ・ 5
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 1 天前 ・ 5