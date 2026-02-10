初二回娘家呷辦桌 內門「總鋪獅」領軍 串聯野森動物學校打造春節觀光新亮點

內門區公所結合回娘家的年節習俗、在地總舖師料理精神設計大型氣偶裝置《總鋪獅》。（朱窈慧翻攝）



高雄市內門區今（2026）年以辦桌文化結合觀光亮點，邀請民眾走進山城感受濃厚年味。內門區農會將於2月18日（農曆大年初二）在南海紫竹寺舉辦「初二歡喜回娘家，駿馬奔騰呷辦桌」活動，融合回娘家年俗、總舖師料理文化，並首度推出大型氣偶裝置《總鋪獅》，同步串聯新開幕的親子景點「野森動物學校」，為農曆春節走春增添新選擇。





今年活動自中午12時10分開桌，由總舖師親自掌廚，選用內門在地農產與新鮮食材，端出魚翅雞湯、龍虎斑、八寶丸、腿庫、香酥鴨及帆立貝等經典辦桌料理，讓民眾能透過美食認識內門深厚的農業與飲食文化。

廣告 廣告





高雄市政府農業局表示，總舖師料理長期與在地農業密切連結，透過節慶活動大量運用在地農產品，不僅提升農產能見度，也實質帶動農民收益，展現農業與觀光結合的加值效益，是推動農業六級化的重要實例。而今年活動另一亮點，為首次亮相的大型氣偶《總鋪獅》。氣偶以粉紅金色系為主視覺，融合宋江陣獅頭與總舖師意象，象徵辦桌文化「以一桌菜凝聚人心」的精神，並結合蒸籠、陣頭與獅陣元素，成為南海紫竹寺園區的新春打卡地標，也寓意守護內門代代相傳的人情味。





高雄市政府觀光局指出，透過藝術裝置與節慶活動結合在地文化，有助於提升景點辨識度與旅遊吸引力。《總鋪獅》的設置成功將傳統辦桌文化轉化為視覺亮點，吸引親子族群與年輕旅客走進內門，延長停留時間，活絡春節觀光人潮。





此外，內門全新親子景點「野森動物學校」也於春節期間正式亮相，園區以自然、生態與親子互動為主軸，提供寓教於樂的體驗空間，讓家庭旅客在參與辦桌與節慶活動之餘，也能安排多元行程。





內門區公所表示，疫情後總舖師產業逐步轉型，從傳統辦桌延伸至宅配年菜與網路行銷，讓內門美食走向全國市場，也帶動在地農產品銷售。「初二歡喜回娘家」活動正是文化傳承與產業發展並進的具體展現，市府也邀請民眾春節期間規劃一趟內門走春之旅，品嘗辦桌料理、拍攝總鋪獅、走訪野森動物學校，為新的一年留下春節回憶。

（延伸閱讀：翰林茶館「熊貓珍奶」買一送一！新開店插旗高雄FOCUS 13 用餐區享《超人力霸王》海景第一排）

更多上報報導

【懶人包】春節換新鈔！今起「限時5天」 相關規定、Google地圖全台455個換鈔據點一次看

奢華金黃外帶杯為你添財運！全台首間「TWG Tea 外帶茗茶概念店」 春節送禮推「赤馬迎禧茶」南非國寶茶特調

【一週天氣】寒流來襲各地10℃低溫 下週「這天」一口氣回暖過年