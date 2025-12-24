初二回娘家快來呷辦桌！內門總鋪師年菜外帶 團圓不設限

▲400桌秒殺名單預備，內門回娘家辦桌＋年菜外帶熱烈預購！

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】素有「台灣總鋪師故鄉」美譽的高雄市內門區，每逢春節大年初二舉辦的「回娘家呷辦桌」活動，長年為全台年節指標盛事。為迎接 2026 年春節，高雄市政府農業局輔導內門區農會，除延續廣受歡迎的實體辦桌外，更首度推出多款外帶年菜新品，打破時間與空間限制，讓民眾在家也能品嚐道地的內門總鋪師手路菜。內門「初二歡喜回娘家 駿馬奔騰呷辦桌」活動即日起接受預訂（訂購專線：07-6672161、6673737），數量有限，欲購從速。

內門區位處高雄旗美地區西北側，惡地地形孕育出風味濃郁的龍眼、鳳梨、荔枝等特色農產，加上在地畜牧產業發達，為外燴料理提供優質且穩定的食材來源。內門亦因宋江陣頭文化興盛，長期發展出深厚的辦桌技藝，全區外燴廚師超過 50 位，密度居全台之冠，形成獨具特色的飲食文化聚落。

農業局長姚志旺表示，「初二回娘家呷辦桌」活動今年邁入第 12 年，歷經疫情停辦後復辦，年年皆創下秒殺紀錄，顯示市場高度肯定。然而，受限於場地與桌數，仍有不少民眾無法如願參與。為擴大內門辦桌文化的影響力，農業局輔導內門區農會開發可預購、可宅配的年菜新品，讓內門總鋪師的經典手路菜，不再只是初二限定，而能在整個年節期間，走進更多家庭的圍爐餐桌。

總幹事高菊蓮表示，明（115）年大年初二2月18日，實體辦桌活動將於內門南海紫竹寺前廣場登場，預計席開 400 桌，主題定為「駿馬奔騰呷辦桌」。菜色由在地總鋪師掌勺，嚴選放山雞、腿庫、筍干等在地食材，規劃十道兼具節慶寓意與傳統風味的經典佳餚，每桌定價 8,200 元，並加贈精緻禮盒，讓返鄉遊子與親友共享團圓滋味。

這次活動採「雙軌並行」方式，民眾可選擇認購限量現場辦桌，或訂購年菜單品與組合回家復熱享用。凡訂購現場辦桌者，另加碼贈送榮獲 114 年高雄市國產蜂蜜評鑑頭等獎肯定的內門蜂蜜一瓶，回饋支持在地農業的消費者。

農業局強調，透過辦桌與年菜商品化的方式，不僅提升農產附加價值，更是推動農業六級化與地方產業永續發展的重要實踐。未來也將持續結合農會與在地產業，深化農業、飲食文化與觀光的整合，讓更多民眾認識並支持高雄優質農業。（圖╱高市府農業局提供）