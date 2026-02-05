初二回娘家辦桌團圓 高雄五星「娘家宴」以匠心美饌款待新年時光

農曆新年最溫馨的畫面，莫過於初二回娘家與家人圍桌團聚。高雄萬豪酒店看準這份年節情感，將於2月18日推出充滿年味與儀式感的「娘家宴」，以細膩講究的中式桌菜、完善貼心的宴會服務，並結合樂團現場Live演唱，為回娘家的團圓時刻增添熱鬧歡騰的節慶氛圍。

↑圖說：高雄萬豪酒店2月 18 日盛大舉辦熱鬧溫馨的「娘家宴」，為回娘家的團圓時光增添歡騰氣氛。（圖片來源：高雄萬豪酒店提供）

高雄萬豪酒店表示，今年初二娘家宴主打10人份中式桌菜，每桌18,800元加10%服務費，席間享果汁暢飲，並貼心規劃6人桌席與蔬食套餐選項，回應不同家庭成員結構與飲食需求，讓闔家在年節期間能輕鬆共享一桌好菜、安心團圓。

廣告 廣告

宴席菜色由飯店宴會廳廚藝團隊操刀，嚴選台灣在地食材與節慶珍饈，層層鋪陳寓意吉祥的團圓饗宴。開席的「馬上幸福團圓拼盤」集結澎湖小卷薑燒、鹽埕香蔥鴨肉、旗津蜜汁丁香魚、綠芥鱈魚卵與東港烏魚子串，象徵圓滿團聚、福氣滿載。暖湯「三絲鮑絲魚膠羹」湯色澄潤、口感溫厚；主菜「大樹破布子醬蒸鮮龍蝦」與「荷葉古法蒸永安龍虎斑」，分別以鹹香回甘與清雅蒸功，展現粵式料理的精髓與食材本味。

↑圖說：高雄萬豪酒店初二娘家宴不僅提供精緻桌菜，更邀請在地樂團現場 LIVE 演唱，場面熱鬧非凡。（圖片來源：高雄萬豪酒店提供）

隨後登場的「櫻蝦北海道干貝煎甜年糕」外酥內糯、年味十足，「那瑪夏山胡椒燉肉」香氣奔放、層次豐富；壓軸以「一品砂鍋鮑魚醃鮮燉土雞」溫潤收尾，甜點則端上燕窩桂香八寶甜芋與椰香地瓜圓西米露，為團圓宴畫下甜美句點。

偏好更私密空間的賓客，也可選擇8樓皇愉獨立包廂，初二同時提供午、晚宴中式桌菜，每桌26,800元加10%服務費，另有6人桌席每桌10,800元加10%，以及每位1,500元加10%的十道蔬食套餐，滿足不同規模與需求的家庭聚餐。

更多品觀點報導

「大港青年防衛隊」集結 高雄青年局推「OH!霸賞」抽日本來回機票

高雄銀行攜手華山基金會送暖 捐贈年菜陪伴孤老迎新春

