初二至初四旅運高峰 高鐵台中設前進指揮所

▲交通部次長林國顯、交通部次長陳彥伯、交通部長陳世凱、交通部市長伍勝園、交通部主任秘書沈慧虹。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 週六（14日）即將迎來9天農曆春節連假，有人準備在返鄉，也有人準備把握時間在國內外旅遊。交通部長陳世凱掛保證，春節疏運已經做萬全準備，希望讓民眾交通更順暢，同時在運量創新高的同時，也整合各運具聯防。交通部也在18日（初二）至 20日（初四）旅運尖 峰，在高鐵台中站成立前進指揮所，並請臺鐵公司、 公路局派員進駐。

今年春節連假自2月14日（六）起至2月22日（日）總計9天連假，高鐵預估2月18日（初二）至 20日（初四）台中至台北為運量最高峰。截至2月9日高鐵總訂位數已達79.5%，建議可多加利用國道客運及臺鐵。

春節期間（13日至22日）國道客運路線自台中地區前往雙北地區計有11條，其中有8條路線行經台中車站、2 條路線行經豐原與1條路線 行經台中港，目前國道客運運能充足，各路線提供票價6折優惠，且登錄TPASS2.0+後搭乘2次以上再享最高 30%的回饋金，最低可42折 優惠。另台鐵春節期間（12日至23日）台中地區往台北每日開行約45班次以上，下午尖峰時間每小時預計提供4至6班次。

陳世凱今日在交通部新春記者會前受訪表示，交通體系同仁春節期間比較辛苦，幾乎沒有休息，全力服務國人疏運需求。交通部整合各運具做聯防，高鐵塞就希望台鐵在軌道運輸上分擔責任，國道塞車也推出國道客運打折計畫。

前進指揮所期間，交通部請台鐵公司、 公路局派員進駐。當高鐵台中站人潮管制燈號變更為黃燈時，進行月台人潮管制及請台鐵、國道客運準備啟動 協助疏運；當燈號變為紅燈時，進行付費區人潮管制及啟動台鐵對號座增停新烏日站、加開班次。國道客運並已備妥車輛，必要時機動調度開 設臺中-臺北臨時客運直達路線支援疏運。

