初五初六來321巷藝術聚落 馬上出來玩藝起收心操

▲春節連假臺南各處古蹟景區迎春活動精彩。

【記者 劉秋菊／台南 報導】春節連假臺南各處古蹟景區大小迎春活動讓人目不暇給，從初一玩到初六每天都有不同景點逛，今年初五、初六開工收假前來321藝術聚落，馬上出來玩藝術收心操，揮別收假症候群，參加精彩演出、讀劇沙龍、風格野餐、特色市集與喫茶活動，感受春節連假尾聲餘韻，讓開工充滿藝文能量，為馬年衝刺作準備。

▲「321巷藝術聚落」風景優美。

「321巷藝術聚落」日治時期日軍步兵第二聯隊官舍群， 2013年透過藝文進駐，搖身一變成為321巷藝術聚落，被譽為「都市桃花源」成為新創藝文展演重要據點。後來古蹟修復工程與景觀興建工程接續進行，讓園區蛻變為台南最受期待的藝術園區，馬年迎來修復與新建工程竣工嶄新篇章，園區在年初五、初六「馬上出來玩」，歡迎民眾馬不停蹄來走春。

廣告 廣告

為讓大眾深度認識321巷藝術聚落前世今生，邀請臺南傑出團隊阿伯樂戲劇團，帶來【馬上．穿越】時光旅人NPC導覽，帶領民眾墜入時空隧道，探索321巷藝術聚落的絕代風華。園區入口處戶外舞台「馬上．看戲」社區鄰里大匯演，邀請順興傳藝祥獅獻瑞，鳳天神鼓鼓動新春震響321，迎接好運一整年。虎劇團張瑋倫花式溜溜球與扯鈴，演出老少咸宜的視覺盛宴，而水管阿民則敲出創意音樂打鐵仔，邀請大家享受當下，一起快樂開工。

另外，【馬上．練肖話】漫才大亂鬥，由臺南市傑出演藝團隊的在地漫才團體暴羅WALK演出《漫才之流量密碼》，讓幽默與歡笑充滿春節連假尾聲；新生一號劇團《臺男來台南超即興》及斜槓青年創作體《香蘭女子電棒燙》，則是讓表演藝術結合生活，有趣誇張演出讓你笑著開工。

今年321走春亮點【馬上．趕集】由島島來市集規劃，在日式宿舍院子引領大家「跳房子」，走入老屋前後院，彷彿兒時回到外婆、爺爺家過年，透過不同類型攤位，招募多家獨立書店及手作、現場吃食、友善環境、體驗等攤商賦予聚落每戶人家庭院不同風景，陪伴大家深度感受年味。

呼應321巷最美人文風景，初五【馬上．讀冊】郭柏川故居讀劇沙龍，由那個劇團楊美英老師與臺南社大「讀劇表演趣」學員攜手演繹，共鳴．讀劇呈現《畫外之聲–郭柏川》《詩與遠方–葉笛》，讓民眾熱鬧新春活動中，也能享受一段靜謐時光。初六同場地邀請曾文溪電臺賴嘉仕臺長帶來接力．馬拉松朗讀透過旅德作家吳品瑜新書《誰是黃欣？》，認識黃欣在殖民與社會變遷中的自我探索，一連兩場共讀活動介紹臺南傳奇文人，帶領大家進入「最有氣質」的過年活動。

吃的、逛的、讀的、演的都準備好了，【馬上．喫茶】茶席體驗讓茶香四溢，有時甘杯黃小蒨茶席喫茶，結合書法、頌缽體驗一場五感春遊。【馬上．野餐】春日草地派對則邀請親子徜徉於愜意草原，預先報名200元，提供「初五初六，馬上出來玩！」主視覺布標野餐墊及台南在地小點心，每日限量10組，沒搶到也沒關係，現場歡迎自備餐墊自由入席共享美好時光。

同場還有「書店好風景-美好的一天」系列活動，斜槓青年創作體帶來《黑貓正在看》；康福町劇樂部《年．味》，邀大家進入「康福町」，療癒身心、重新感受生活的溫度；南市圖／臺南新總圖 蛙寶故事團（說故事）也安排《橘子媽媽說故事》。另也有3位繪本作家創作講座，包括方一隻講述一場關於旅行、冒險和閱讀的分享會：朱品璇闡述繪本作家創作時如何將煩惱加入靈感，揉合成一篇故事；黃鼻子分享把故事玩出來的核心概念，陪伴大小朋友度過有趣的年假尾聲！

321巷藝術聚落平日開放時間中午12點至下午4點，假日不開放，過年期間特別規劃2月21日(六)、2月22日(日)兩日園區開放，在初五初六兩天，帶大家熱鬧行春，更多資訊請前往「321巷藝術聚落」臉書專頁及ACCUPASS活動頁面（https://www.accupass.com/go/321newyear）查看。（照片記者劉秋菊翻攝）