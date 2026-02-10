初五開工拜拜發1600紅包！她曝公司福利 50萬人想應徵

農曆春節下周登場，一名女網友分享，公司近日公告過年期間的福利，連假前最後一天方便大家回家過年，只要上半天班就好，初五開工當天有出席拜拜的人，有1600元的紅包可以拿，且連假後首日（初七）上班還會額外發1200元的紅包，讓她興奮喊一定會去公司，讓其他人看得超羨慕。

一名女網友昨（9）日在Threads表示，總經理室對全體員工發布公告，內容指出春節假期前的最後一天上班日，2月13日只需要上半天班，當天進行大掃除工作，中午12點供餐、13點就能下班；大年初五（21日）開工拜拜，吉時為上午9點，因為當天是星期六的關係，只要出席就能領到1600元紅包。

不只如此，春節連假後的第一天上班日（23日），只要沒請任何假別與時數，還會額外再發放1200元的紅包，希望全體員工踴躍出席，讓原PO興奮說「去定公司了！誰會跟$1600過意不去」。

文章曝光後吸引近50萬人關注，不少人分享「我公司一樣初五開工，然後只有200紅包，超可悲」、「我們老闆喜歡熱鬧，開工拜拜約2小時，員工一人1000紅包，帶家人去的話每個人也有600元可以拿，超讚」、「開工加首日就可以領3000耶，還有沒有缺員工」、「如果我公司這樣發我也一定出席」、「之前待過一間公司，雖然會發開工紅包，但會從薪水裡面扣，根本發假的」。

