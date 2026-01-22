初代少年股神被逮！「蕭姓大戶」涉操縱7家上市公司 不法獲利4000萬

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

檢調接獲線報，被稱為「第一代少年股神」的神祕大戶蕭氏兄弟，哥哥蕭X森涉嫌自2021年間透過弟弟蕭X彬、姊姊蕭X中等親友充當人頭帳戶，操縱7檔上市公司股價，製造交易熱絡假象，藉此進出套利，初估不法獲利約4,000萬元。台北地檢署今（22）日指揮法務部調查局台北市調查處，兵分9路搜索，並傳喚蕭氏兄弟等5人到案說明，全案朝違反《證券交易法》操縱股價罪嫌偵辦。

被稱為「第一代少年股神」的神祕大戶蕭氏兄弟，哥哥蕭X森涉嫌透過親友充當人頭帳戶，操縱7檔上市公司股價，北檢22日兵分9路搜索，傳喚蕭氏兄弟等5人到案說明。（示意圖／Unsplash）

據了解，蕭X森涉嫌自2021年期間，找來弟弟蕭X彬、姊姊蕭X中等人，以親友名義開設多個帳戶，操作燁興（2007）、亞諾法（4133）、大眾控（3701）、英利-KY（2239）、圓剛（2417）、志信（2611）、映泰（2399）等7家上市公司股票，透過拉抬墊高價量，製造交易活絡假象，吸引市場投資人跟進，待股價上揚後再伺機出脫，從中賺取價差，初估不法獲利約4000萬元。

北檢今日搜索蕭X森住所及恩又博公司、華允公司等9處，其中1名人頭帳戶關係人初訊後請回，其餘5人陸續移送北檢複訊。

蕭氏兄弟在股市圈素有「第一代少年股神」之稱，父親為中醫師，母親則創立台灣第一家證券投顧公司，兄弟倆10幾歲便開始研究盤勢，因成功挺過2001年台股重挫而聲名大噪。近年仍頻繁出手，蕭X森2023年曾在短短2天內砸下22.87億元，大量買進散熱大廠力致（3483），拿下18%股權，成為該公司第一大股東，展現驚人財力。如今卻捲入炒股疑雲，市場高度關注司法後續發展。

