「初代少年股神」蕭漢森涉炒股撈千萬 1500萬交保

台北地檢署22日指揮法務部調查局台北市調查處，針對股市大戶蕭漢森涉嫌操縱股價案兵分9路搜索，並約談蕭漢森及其家屬、友人共6人到案。檢方漏夜偵訊後，23日凌晨諭令蕭漢森以1500萬元交保，並限制出境、出海及住居。

蕭漢森涉炒股1500萬交保。（圖／翻攝畫面）

檢調查出，蕭漢森2021年2月至12月間，透過親友等人頭帳戶大量買入漲停板股票，開盤前再以自己名義買進部分，吸引投資人跟單。他慣用手法為利用股票市場每5秒撮合一次的交易機制，在收盤前最後一次撮合前，先行掛出大量買賣委託影響股價走勢，隨後緊急取消相關大單，使交易未實際成交，藉此誤導市場價格形成，從中賺取價差，超過4000萬元。

調查顯示，蕭漢森涉嫌炒作燁興、亞諾法、大眾控、英利-KY、圓剛、志信、映泰等7家上市公司股票，造成市場價格波動。檢調蒐證完畢後，持法院核發搜索票搜索蕭漢森住處、旗下公司等9處。

蕭漢森22日晚間移送北檢時遭媒體追問是否炒股，他僅回應6字「不要這樣子嘛」。檢方複訊後，諭令蕭漢森以1500萬元交保，並限制出境出海、限制住居。全案持續調查中。

