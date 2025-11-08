「初代韓流男神」升格當公公！歌手兒將娶企業高層之女 婚禮時間曝

娛樂中心／蔡佩伶報導

「初代韓流男神」車仁表（차인표，又譯：車仁杓）擁有帥氣的外型，自出道以來累積許多戲劇作品，深受粉絲喜愛。近日，跟他同樣在演藝圈打拼的26歲兒子傳出結婚喜訊，對象是某企業高層的女兒。

根據韓媒報導，車仁表兒子車政民準備在11月29日娶妻，女方身分不只是車政民的青梅竹馬，同時也是企業退休高層之女，婚宴則沒有對外公開，據悉只會邀請雙方親友到場參加。

事實上，58歲車仁表跟女星辛愛羅結婚30年，近年也都將生活重心放在家庭中，雖然作品數量銳減，但他依舊擁有大批粉絲支持，在台灣甚至有名為「表動仁心」的粉絲後援會，可見魅力驚人，對於兒子的演藝事業相當支持，先前還曾在IG推薦兒子的音樂作品。

車仁表（左）跟辛愛羅（右）結婚30年了。（圖／翻攝自IG）

